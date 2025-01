Yoon Suk Yeol enfrenta graves acusaciones de insurrección y conspiración en medio de crisis política en Corea del Sur

El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido imputado por la Fiscalía del país por delitos relacionados con insurrección, específicamente por la aplicación de la ley marcial. Los fiscales han señalado al líder del conservador Partido del Poder Popular y al exministro de defensa Kim Yong Hyun por supuestamente conspirar para establecer un decreto de manera irregular e inconstitucional. Según los fiscales, el gobierno de Yoon Suk Yeol intentó declarar un régimen de ley marcial sin que existieran indicios de un conflicto bélico o interno en el país.

Implicaciones de la ley marcial

El político de 64 años, Yoon Suk Yeol, también es acusado de haber intentado coordinar con las fuerzas policiales y militares la detención de varios líderes políticos surcoreanos. La Agencia Yonhap reporta que Yoon Suk Yeol desplegó fuerzas militares en la Asamblea Nacional con el objetivo de impedir que los legisladores pudieran levantar la ley marcial. Entre las autoridades que se encontraban en la mira del político derechista se incluyen al presidente del parlamento, Woo Won Shik, así como a líderes de partidos políticos y funcionarios de la Comisión Electoral Nacional de Corea del Sur.

Desarrollo del caso

La decisión de la fiscalía se produce un día antes de que finalice el período de detención de Yoon Suk Yeol, quien fue arrestado por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango. Esta oficina, que no tiene la autoridad para imputar a un presidente, ha transferido las investigaciones a los fiscales, quienes han delineado los pasos a seguir en el caso del exmandatario. Ahora, los fiscales tienen la tarea de demostrar la culpabilidad de Yoon Suk Yeol ante un tribunal, aunque no podrán interrogarlo directamente y se centrarán únicamente en los cargos de organizar una insurrección, debido a la preocupación de que el ex presidente pueda destruir evidencia.

Audiencias del tribunal constitucional

Paralelamente, el tribunal constitucional está llevando a cabo audiencias para determinar si el parlamento actuó conforme a la carta magna durante el juicio político que resultó en la destitución de Yoon Suk Yeol. La crisis política se intensificó cuando el ex presidente intentó imponer la ley marcial al percibir que el partido opositor estaba intentando levantar una investigación por corrupción que involucraba a su esposa.