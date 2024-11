“Los días pasan y el dolor es indescriptible”: el emotivo mensaje de Carla a su abuela desaparecida

A seis meses de la desaparición de María Elcira Contreras, su nieta, Carla Hernández, ha utilizado sus redes sociales para rendir homenaje a la adulta mayor. La mujer de 86 años desapareció el 12 de mayo en Limache, durante la celebración del Día de la Madre. Los últimos avistamientos de María Elcira la muestran caminando hacia el área de estacionamientos del Fundo Las Tórtolas, pero desde entonces no se ha tenido más información sobre su paradero.

Recuerdos y anhelos de la familia

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, Carla Hernández se dirigió a su “amada abuela Chira”, expresando su profundo deseo de poder guiarla de regreso a casa. En su publicación, Carla escribió: “Los días pasan y no podemos resignarnos a no saber de ti. La espera se ha hecho eterna, ya son 6 meses y el dolor de no saber qué te pasó, dónde estás y si estás bien es indescriptible”. Este mensaje refleja la angustia y la incertidumbre que siente la familia ante la prolongada ausencia de María Elcira.

Esperanza de un reencuentro

Carla continuó su mensaje con un fuerte anhelo de reunirse con su abuela, diciendo: “Quiero dibujarte el camino hacia nosotros para por fin poder encontrarnos. Esperamos con ansias que pronto llegue el día donde podamos abrazarnos, y que de una vez por todas se acabe esta pesadilla”. La nieta de María Elcira también expresó su firme creencia en que su sueño de encontrarla se hará realidad, afirmando: “No dejaré de creer que mi sueño de encontrarte, más temprano que tarde, se haga realidad”.

La búsqueda continúa

La desaparición de María Elcira Contreras ha generado una gran preocupación en la comunidad y entre sus seres queridos. A medida que pasan los meses, la familia sigue buscando respuestas y mantiene la esperanza de que la mujer regrese a casa. La situación ha sido un recordatorio del dolor que enfrentan muchas familias en circunstancias similares, donde la incertidumbre se convierte en parte de su día a día.