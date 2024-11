La modelo que defendió a Arturo Vidal ahora lo critica: “La que les salvé el culo soy yo”

Arturo Vidal ha sido el centro de atención recientemente debido a un incidente ocurrido en un local nocturno de Vitacura, donde se encontraba celebrando una victoria de su equipo, Colo Colo, así como el cumpleaños de dos compañeros de equipo. Este evento se tornó confuso cuando surgieron rumores sobre un supuesto hecho de connotación sexual que involucraba al futbolista. En la madrugada posterior al incidente, Vidal tuvo que prestar declaraciones sobre lo sucedido.

Defensa de Sile Sajor

Durante el tumulto de acusaciones, Sile Sajor, una modelo que estaba presente en el local, salió en defensa de Arturo Vidal. Sajor afirmó que había estado cuidando a la presunta víctima durante toda la noche y negó cualquier comportamiento inapropiado por parte del jugador. En sus declaraciones, ella expresó: “No jueguen con este tipo de cosas, no inventen este tipo de cosas porque el día que realmente pase… Pero nunca hubo una agresión sexual. Es que me impresiona que Arturo ni siquiera se acercó. Al baño nunca fue”. Estas palabras fueron un intento de aclarar la situación y proteger la reputación de Vidal en medio de las acusaciones.

Reacciones posteriores

Sin embargo, en un giro inesperado, Sajor volvió a hablar sobre el tema, esta vez criticando a Vidal por su aparente indiferencia tras el incidente. En una entrevista con el programa Que te lo digo, la modelo manifestó su descontento, afirmando que no había recibido ningún agradecimiento por su apoyo durante la controversia. Ella comentó: “Yo no soy amiga de Arturo, de la familia, de la hermana, yo soy amiga de otros del Colo Colo… después de eso Arturo no me ha llamado para darme las gracias, la que se ha calado los insultos, soy yo”.

Sile Sajor no ocultó su frustración y continuó expresando su enojo hacia el futbolista, diciendo: “La que les salvé el culo soy yo… ni siquiera se han preocupado. ¡Cómo no vas a tomar cinco minutos de tu vida a la persona que te salvó el culo! Si yo no hubiese hablado esa gente hubiera estado presa ahora”. Estas declaraciones reflejan la tensión que ha surgido a raíz del incidente y la percepción de Sajor sobre la falta de reconocimiento por parte de Vidal.