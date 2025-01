Análisis de los hitos clave en salud, ciencia y medioambiente durante el 2024

En las últimas horas del 2024, se han realizado balances y análisis generales sobre diversos temas, incluyendo salud, ciencia, tecnología y medioambiente. En este contexto, Tu Nuevo ADN ha llevado a cabo un recuento de los hitos más significativos del año en estas áreas. En esta ocasión, Ezio Costa ha sido el invitado para discutir los aspectos más relevantes en cuanto a noticias y avances medioambientales.

Reuniones internacionales y avances en energías renovables

Costa destacó la importancia de las reuniones internacionales que se llevaron a cabo con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger la biodiversidad. En este sentido, enfatizó que, “desde el punto de vista global, algunas cosas positivas que han pasado es el aumento sostenido de las energías renovables (…) ha aumentado considerablemente la presencia de energías renovables no convencionales”. A nivel nacional, se observó un crecimiento significativo en la adopción de energías renovables, pasando de un poco más del 3% en 2013 a más del 30% en 2024, lo que refleja el compromiso del Estado en esta materia.

Acuerdo de Conservación en Altamar y protección de la biodiversidad

El Acuerdo de Conservación en Altamar fue otro tema destacado por Costa, quien mencionó que este acuerdo permitirá, por primera vez, generar espacios de protección marina, lo que está relacionado con los avances en materia de biodiversidad. En términos generales, el invitado subrayó la importancia de proteger todas las formas de vida en el planeta, no solo las humanas, y valoró diversas acciones a nivel mundial en este sentido. En el caso específico de Chile, también se destacó el progreso en la protección de salares, un compromiso medioambiental clave del actual Gobierno, especialmente en relación con el litio.

Avances en ciencia y tecnología

En el ámbito de la ciencia y la tecnología, Daniel Vak se unió para revisar los logros del año, centrándose en el futuro. La Inteligencia Artificial (IA) se convirtió en un tema central, al punto de que en Chile se presentó un proyecto de ley para regular su uso en diferentes niveles. Vak mencionó que “Chile avanzó este año; tenemos nueva ley de protección de datos personales (…) todo esto hace que tengamos un bonito ecosistema a futuro”. Además, subrayó que la IA debe desarrollarse de manera adecuada, bajo la premisa de que debe ser alimentada con datos, lo que requiere una regulación adecuada.

Exploración espacial y astronomía

Otro aspecto importante en ciencia y tecnología es el desarrollo de la exploración espacial y la astronomía, donde Chile desempeña un papel fundamental. Vak remarcó que “estamos más cerca que nunca de llevar a gente a Marte. Se está preparando la misión para llegar a la Luna”, lo que se complementa con los avances en cohetes y trajes especializados para la exploración más allá de las fronteras del planeta.

Aspectos clave en salud

El doctor Juan Carlos Said también participó para repasar los aspectos más relevantes en el ámbito de la salud, destacando que el 2024 estuvo lleno de “sorpresas, grandes noticias, también algunos escenarios de preocupación”. Uno de los temas más destacados fue la ley corta de Isapres, que fue calificada como un “parche” que no resolvió la crisis del sistema de salud privado, dejando aún mucha incertidumbre. Sin embargo, Said consideró positivo que se aprobara “la modalidad de cobertura complementaria, que es la posibilidad de que FONASA licite seguros complementarios privados”.

Desafíos en el sistema de salud y propagación de enfermedades

El doctor también se refirió a la polémica en torno a la devolución de excedentes, que ha exacerbado la crisis de credibilidad del sistema de salud, afirmando que “un sistema de salud no puede ser visto como un sistema que está enfrentándose con los pacientes”. Otro tema recurrente son las listas de espera, donde Said enfatizó la necesidad de avanzar hacia un sistema de salud más integrado, que ofrezca seguridad social a todos. En el ámbito de la salud pública, el 2024 estuvo marcado por la propagación de la viruela del mono, lo que llevó al doctor a señalar que “nos enseña dos cosas: que va a seguir habiendo pandemias o enfermedades (…) por otro lado, nos enseña la importancia de que haya sociedades que funcionen, porque donde han nacido son en países prácticamente ‘fallidos’, donde no hay estructuras sanitarias funcionando regularmente.”