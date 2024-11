FestiGame Itaú 2024: descubre los nuevos mundos y artistas que transformarán el festival

FestiGame Itaú celebra su 12° aniversario con un cambio de sede al Parque Estadio Nacional y una variedad de actividades para los amantes de los videojuegos y la cultura gamer. Este evento, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre de 2024, promete una experiencia única que combina diferentes disciplinas y mantiene la esencia de la cultura gamer como eje central del festival. A continuación, se detallan las principales actividades y sorpresas que ofrecerá esta edición.

Mundos y actividades de FestiGame Itaú 2024

Experiencia Arcane

Los actores de doblaje Romina Marroquín, Karla Falcón e Igor Cruz, quienes dan vida a los personajes de Vi, Jinx y Viktor en la serie animada Arcane, estarán presentes en el escenario principal durante el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Los asistentes tendrán la oportunidad de obtener autógrafos, tomarse fotos con los actores y disfrutar de recreaciones de diálogos emblemáticos de la serie.

Cosplay Village

Este espacio reunirá a los entusiastas del cosplay, presentando a invitadas internacionales como Lye.hrr (@lye.hrr). El ambiente estará lleno de creatividad y talento, y las artistas mencionadas actuarán como jurado en el concurso de cosplay.

Estadio Itaú

El Estadio Itaú ofrecerá torneos y desafíos de habilidades, así como un museo de camisetas originales y actividades interactivas para fanáticos de todas las edades. Las actividades incluyen Fútbol 11 vs 11, Fast Feet Challenge, Torneo Sports FC 25, Fútbol 3 vs 3, Freestyle, Los Tenores En Vivo, y Museo De La Camiseta. También se realizarán penales con Superman Vargas y se sortearán 3 consolas PS5, balones de fútbol del torneo nacional y otras sorpresas.

Arena Esports

Los asistentes podrán disfrutar de partidas y enfrentamientos con equipos como KRÜ y Leviatán, quienes traerán a algunos de sus jugadores estrella para showmatches y torneos en vivo. Además, habrá stands con actividades exclusivas y se presentarán las novedades de ZTE con Honor of Kings y la revolución del cloud gaming en Chile con NVIDIA GeForce Now by DIGEVO.

Music & Games

El festival contará con la participación de destacados exponentes de la música urbana chilena, como Jere Klein, FaceBrooklyn, Pablito Pesadilla, King Savagge y Soulfía, quienes mostrarán su faceta gamer en el escenario principal y ofrecerán un concierto en vivo. También se presentarán artistas emblemáticos de la música de videojuegos, como Lissette Chan, Seshany, Michi Orquesta y Mega Band.

Simuladores y VR

Los asistentes podrán vivir experiencias inmersivas a través de simuladores de carreras y realidad virtual, que ofrecerán un nuevo nivel de emoción.

Competencias y Torneos

FestiGame Itaú 2024 contará con torneos esperados por los gamers, que incluyen Just Dance, League of Legends, y un showmatch entre KRÜ y Leviatán, así como competencias de K-Pop y Cosplay. Los premios abarcarán desde dinero en efectivo hasta reconocimiento en la escena local, y los interesados pueden inscribirse en festigame.com.

Competencias destacadas

Torneo WWE 2K24 : Semifinal y final durante el festival.

: Semifinal y final durante el festival. 2GamePro Latam

Competencia K-Pop : Los participantes podrán mostrar sus mejores movimientos para ganar premios.

: Los participantes podrán mostrar sus mejores movimientos para ganar premios. Competencia Cosplay: Los concursantes podrán brillar en la pasarela o en equipos.

KPOP KRACKED

Este innovador espectáculo que fusiona K-pop y EDM, liderado por su creador Fenner, debutará el sábado 16 de noviembre en el escenario principal, prometiendo hacer bailar a todos los asistentes. Fenner se encuentra entre los 25 mejores DJs de Asia.

WARNER PLAY EXPERIENCE

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia centrada en el popular juego Mortal Kombat 1.

Torneo Rey de Reyes

Este campeonato de skate, el más importante del país, celebrará su versión número 12 en FestiGame Itaú 2024, que se llevará a cabo en el gran Skate park construido para los Panamericanos 2023 en el Parque del Estadio Nacional. Participarán los 70 mejores skaters del país en dos categorías: street y bowl.

Fecha del Campeonato Nacional de BMX

Este campeonato sumará puntaje para los próximos Panamericanos. El viernes 15 se llevará a cabo un entrenamiento, mientras que el sábado 16 se realizará el Campeonato por puntos “USI” para clasificación a torneos internacionales. El domingo 17, se llevará a cabo un showcase con los 6 exponentes más destacados de BMX Raiders de Chile, incluyendo a la chilena Macarena Pérez, quien es la número 1 del mundo en BMX Freestyle Mujer.

Información de Entradas y Accesos

FestiPack (acceso 3 días, merchandising, entrada diferenciada y acceso al VIP): $72.000

(acceso 3 días, merchandising, entrada diferenciada y acceso al VIP): $72.000 Abono 3 días : $50.000

: $50.000 Entradas diarias : Viernes: $16.000 | Sábado: $22.000 | Domingo: $20.500

: Viernes: $16.000 | Sábado: $22.000 | Domingo: $20.500 Las entradas se pueden comprar en línea a través de Passline o en festigame.com , así como en el recinto durante los días del evento.

o en , así como en el recinto durante los días del evento. Se ofrece un 30% de descuento con todas las tarjetas de crédito del banco Itaú.

FAQ’s

¿Cuál es el horario del evento? Viernes 15 de 14:00 a 22:00; Sábado 16 y Domingo 17 de 12:00 a 22:00.

Viernes 15 de 14:00 a 22:00; Sábado 16 y Domingo 17 de 12:00 a 22:00. ¿Por dónde se ingresa al recinto? Avenida Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa.

Avenida Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa. ¿Puedo llegar en Metro? Sí, se puede tomar la Línea 6 y bajarse en la estación Estadio Nacional.

Sí, se puede tomar la Línea 6 y bajarse en la estación Estadio Nacional. ¿Hay estacionamientos disponibles? No, se recomienda el uso del metro.

No, se recomienda el uso del metro. ¿Está permitido el ingreso de mascotas? No se permite el ingreso de animales para protegerlos de ruidos y estímulos que pueden dañarlos. Se permiten animales de servicio con el certificado correspondiente.

No se permite el ingreso de animales para protegerlos de ruidos y estímulos que pueden dañarlos. Se permiten animales de servicio con el certificado correspondiente. ¿Desde qué edad se debe pagar entrada? A partir de los 3 años.

A partir de los 3 años. ¿Cuándo puedo retirar el FestiPack? Los días del evento en la Gran Cancha.

Los días del evento en la Gran Cancha. ¿Se venderán entradas en el recinto? Sí, se podrán adquirir tickets en el Parque Estadio Nacional.

Permisos y Restricciones de Acceso

Permitidos : Monopods, selfie sticks, equipos de fotografía y video, cargadores portátiles, mochilas, botellas de agua plásticas, protector solar, medicamentos con receta, alimentos para personas con restricciones médicas.

: Monopods, selfie sticks, equipos de fotografía y video, cargadores portátiles, mochilas, botellas de agua plásticas, protector solar, medicamentos con receta, alimentos para personas con restricciones médicas. Prohibidos: Vidrio, metal, bebidas alcohólicas, armas, sustancias ilícitas, animales de compañía (excepto servicio), envases térmicos y coolers.

Las entradas para FestiGame Itaú 2024 están disponibles en Passline y en el sitio oficial del evento: www.festigame.com.