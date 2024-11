Gonzalo Cáceres revela por qué no estuvo en El Muro: ‘No me llamaron tampoco’

Gonzalo Cáceres, exintegrante de “Morandé con Compañía”, habló sobre su ausencia en la Teletón durante su participación en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X. En este espacio, el comediante se refirió a la falta de invitación que recibió para participar en la cruzada solidaria, donde varios de sus antiguos compañeros formaron parte del trasnoche con “El Muro”.

Ausencia en la Teletón

Cáceres, quien es recordado por su participación en el popular programa de Mega, no estuvo presente en el evento benéfico. En su conversación con Eduardo de la Iglesia, el comediante mencionó: “No me llamaron tampoco… bueno, un amigo mío, Patito Fuentes (Pato de El Muro), quería que yo fuera, pero no… yo creo que El Muro es amoroso, pero para el momento”.

El exmiembro de “Morandé con Compañía” también compartió que su amigo, El Pato, intentó convencerlo para que asistiera: “El Pato me dijo ‘voy a hablar, porque yo quiero que vayas’, pero parece que no, no pasó nada”. A pesar de la invitación, Cáceres decidió no participar, sugiriendo que aquellos que deseen verlo pueden hacerlo a través de Internet, donde hay abundante contenido disponible: “Si quieren verme en El Muro que miren la Internet porque está lleno”.

Posible regreso a la televisión

En cuanto a un posible regreso a la televisión, Cáceres se mostró abierto pero cauteloso. Al ser consultado sobre su retorno a “Morandé con Compañía”, respondió: “No sé, creo que la gente se entretuvo mucho, pero habría que hacer una renovación muy distinta”.

El comediante también reflexionó sobre los cambios en la audiencia y la cultura del humor, indicando que “ha cambiado mucho la juventud… Lo que pasa es que fue casi el único número de humor que hubo”. Su análisis sugiere que, aunque el programa tuvo un impacto significativo, la evolución de la sociedad y los gustos del público podrían requerir una adaptación en el contenido humorístico para atraer a las nuevas generaciones.