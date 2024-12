Nuevos hallazgos sobre el primer caso grave de gripe aviar en EE.UU. generan preocupación

Las autoridades de salud federales han proporcionado nuevos detalles preocupantes sobre el primer caso grave de gripe aviar en Estados Unidos, que fue reportado recientemente en un paciente hospitalizado en Luisiana. Las muestras genéticas del virus mostraron mutaciones que, en teoría, podrían facilitar la infección de las células humanas. Es relevante señalar que estas mutaciones se observaron en las etapas avanzadas de la infección y no estaban presentes en las muestras tomadas de la parvada de aves de corral que infectó al paciente, según un informe de The New York Times. Esto sugiere que los cambios en el virus ocurrieron a medida que se adaptaba a su nuevo huésped humano, en lugar de propagarse ampliamente en la naturaleza, como indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. en una actualización publicada el 26 de diciembre.

A pesar de estos hallazgos, los expertos expresan su preocupación por las implicaciones más amplias de esta situación. “Cada humano adicional le da al H5N1 oportunidades de adaptarse a las personas”, reportó The New York Times. “Tiene el potencial de dañar realmente a muchas personas”, afirmó Angela Rasmussen, viróloga de la Organización de Vacunas Infecciosas de Canadá. En un aspecto positivo, los CDC enfatizaron que hay evidencia de que el virus no se ha propagado a otras personas en Luisiana, y es poco probable que se propague de persona a persona. Sin embargo, los científicos también confirmaron que el virus está estrechamente relacionado con cepas de vacunas candidatas que ya han sido desarrolladas para la influenza aviar.

Rasmussen cuestionó la efectividad de estas vacunas para proteger a grupos de alto riesgo, como los trabajadores agrícolas, quienes tienen mayor exposición al virus. Desde abril de este año, se han reportado otros sesenta y seis casos de gripe aviar, pero estos han resultado en síntomas relativamente leves que se resolvieron después del tratamiento. El caso en Luisiana es el primero reportado en ese estado y “marca una vinculación con Estados Unidos”, según una declaración anterior. La mayoría de los casos humanos han ocurrido en grandes granjas avícolas; “este caso en EE. UU. ha sido vinculado a la exposición en traspatio”, anotaron los CDC. La agencia enfatizó que la eventualidad de un caso en Estados Unidos “no fue inesperada”. “El A(H5N1) ha estado asociado previamente con enfermedades humanas graves en otros países durante los años anteriores, incluidas aquellas que resultaron en muertes”, declararon, lo que sirve como un recordatorio de que cualquier exposición cercana debe ser tratada con precaución. “Esto significa que los propietarios de parvadas en traspatio y los cazadores entusiastas deben tomar precauciones”, advirtió la agencia.

Una alerta fue emitida el 13 de diciembre, que involucra a un residente del suroeste de Luisiana. “El individuo estuvo expuesto a aves enfermas muertas que se sospecha estaban infectadas”, se indicó. De los 66 casos reportados, la mayoría en California y Washington, las infecciones surgieron principalmente en personas que habían estado en contacto cercano con aves infectadas o ganado lechero. Por el momento, el virus se está propagando de manera leve, con el síntoma principal siendo la conjuntivitis. No se han reportado muertes. A principios de mes, se informó que una cepa similar fue detectada en un niño, quien se había propagado a través del ganado, aunque no había tenido contacto conocido con animales infectados.

Aunque los hallazgos fueron definitivos, las pruebas “mostraron que era muy probable que se detectara tanto en ganado lechero como en aves de corral, así como en A[H5N1] anteriores en lácteos en California”, se indicó. “Esto cambia la evaluación del riesgo inmediato para la población general, que sigue siendo baja en este momento”, añadió un funcionario. Mientras tanto, los funcionarios continúan investigando cómo pudo haber ocurrido la transmisión. El paciente ha recibido antivirales y se ha recuperado desde entonces. Richard Webby, virólogo del Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude, que estudia la influenza, explicó que la propagación comunitaria podría estar relacionada con la entrada del virus en gatos, perros y roedores, que podrían estar contribuyendo a la propagación. En California, todos los miembros de la familia del paciente dieron negativo.

Desde 2022, comenzaron a surgir casos en marzo, y se descubrió que el virus había infectado cerdos por primera vez en un año. Las personas afectadas han sido casi todas de entre 10 estados. Esto representa una proporción del país, con 37 casos confirmados en Washington, 11 en Colorado y 10 en otros estados, según muestran los datos de los 900 rebaños lecheros en 16 estados que han confirmado brotes desde la primavera pasada. Se han reportado casos en aves silvestres y domésticas en Estados Unidos durante varios años. “Deberíamos ser cautelosos”, dijo Dr. James Lawler, codirector del Centro Global de Seguridad en Salud de la Universidad de Nebraska. “Nadie debería presionar el botón de pánico todavía, pero deberíamos dedicar muchos recursos a averiguar qué está pasando”.