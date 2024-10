Aumentan tarifas de flete ante inminente huelga que podría afectar a puertos de EEUU

Aumento de tarifas de flete y posible huelga en puertos de EE. UU. amenazan la economía y el suministro de productos antes de las compras navideñas.

Los minoristas, fabricantes de automóviles y diversas empresas en Estados Unidos están enfrentando un aumento significativo en las tarifas de flete mientras se preparan para una posible huelga que podría cerrar cerca de treinta puertos la próxima semana. La Asociación Internacional de Estibadores, que representa a aproximadamente 25,000 trabajadores portuarios en los puertos que se extienden desde Maine hasta Texas, ha anunciado su intención de abandonar el trabajo el martes por la mañana, a menos que se logre un acuerdo que contemple un aumento considerable en sus salarios y restricciones a la automatización.

La huelga, de llevarse a cabo, afectaría a los puertos de la costa este y del golfo, que son responsables de manejar cerca de la mitad de los bienes importados en contenedores, incluyendo alimentos, productos farmacéuticos, artículos electrónicos y ropa. Según estimaciones de analistas de JPMorgan, el impacto económico podría ascender a hasta 5,000 millones de dólares diarios. Los empresarios y funcionarios están preocupados por el efecto que una paralización de esta magnitud podría tener en los precios, especialmente con la proximidad de la temporada de compras navideñas.

Cualquier congestión en los puertos podría restringir la disponibilidad de buques y aumentar las tarifas que los armadores pueden cobrar a sus clientes, lo que, en última instancia, incrementaría los costos para los consumidores en Estados Unidos. Ante esta situación, muchos grandes minoristas han adelantado la importación de una parte significativa de sus productos navideños y han realizado reservas con transportistas marítimos y ferroviarios de la costa oeste para evitar interrupciones en la cadena de suministro.

El aumento en los costos de transporte ha sido notable, alcanzando hasta un 20% debido a la necesidad de espacio adicional para almacenar inventarios ampliados, según Brian Pacula, un especialista en la cadena de suministro de la consultora West Monroe. Douglas Kent, de la Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro, comentó que “la realidad es que la infraestructura portuaria de Estados Unidos en general no está preparada para trasladar el volumen de 36 puertos hasta la costa oeste”.

De acuerdo con datos proporcionados por Xeneta, mientras las empresas más pequeñas se apresuran a importar bienes antes de que se produzcan las huelgas, el costo medio de enviar un contenedor de 40 pies con contratos a corto plazo desde el norte de Europa a la costa este de Estados Unidos ha aumentado un 29%, alcanzando los 2,376 dólares desde finales de agosto. En contraste, el costo de los envíos desde Asia, que pueden ser desviados más fácilmente hacia la costa oeste, no ha experimentado un aumento similar en el mismo período, aunque esto podría cambiar si las huelgas se llevan a cabo, según Peter Sand, analista jefe de Xeneta.

Sand también advirtió que los retrasos en Estados Unidos podrían afectar los envíos salientes y aumentar los costos del transporte marítimo a nivel global, en un año que ya ha visto un impacto significativo en el comercio debido a ataques del grupo militante Houthi a buques en el Mar Rojo. Brian Ossenbeck, analista de JPMorgan, expresó que “le sorprendería que la huelga durara más de una semana”, pero advirtió que si se extendiera más allá de ese tiempo, los consumidores podrían enfrentar estanterías vacías y aumentos de precios no vistos desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

La huelga está programada para comenzar un mes antes de las elecciones, y algunos votantes ya han ejercido su derecho al voto en estados que ofrecen votación anticipada. Las encuestas indican que la economía es el tema más relevante para los votantes. Funcionarios de la administración Biden han estado en contacto con todas las partes involucradas para instarlas a “negociar de buena fe”, según un portavoz de la Casa Blanca. Este mismo portavoz reiteró que el presidente Joe Biden no está considerando invocar la Ley Taft-Hartley para obligar a los estibadores a regresar al trabajo, y añadió que las cadenas de suministro del país son más resilientes hoy que durante la pandemia.

Seth Harris, ex asesor principal de política laboral de Biden y actual miembro senior del Centro Burnes para el Cambio Social de la Universidad Northeastern, indicó que si la huelga se prolonga, “creo que tendrá un impacto político”. Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, ha criticado a la vicepresidenta Kamala Harris por la gestión económica de la administración, señalando los altos precios a pesar de la disminución de la inflación desde su pico en 2022. Harris comentó que “siempre es malo para la administración en el poder cuando hay caos e incertidumbre”, y que incluso si el público no culpa directamente a Biden y Harris, “el hecho de que haya disturbios y perturbaciones en la economía no es bueno”.

Jennifer Harris, quien fue directora senior de economía internacional en el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Económico Nacional de Biden, afirmó que las empresas deberían tener suficiente inventario para cubrir sus necesidades hasta después de las elecciones. Sin embargo, la amenaza de paros ha llevado a las empresas a implementar costosos planes de contingencia para asegurar sus cadenas de suministro en caso de que los puertos de la costa este y del golfo cierren el martes. Los principales armadores han anunciado recargos en caso de huelga, aunque estos no se aplicarían de inmediato. Por ejemplo, el grupo danés AP Møller-Maersk planea cobrar 1,500 dólares adicionales por cada contenedor de 20 pies que salga y entre en los puertos afectados a partir del 21 de octubre, para cubrir los mayores costos operativos durante cualquier interrupción.

Las acciones de Maersk y su homólogo alemán Hapag-Lloyd han aumentado aproximadamente un 20% en las últimas dos semanas, ya que los inversionistas anticipan un incremento en los ingresos. Un ejecutivo de transporte comentó que “siempre que los transportistas o los transportistas anuncian aumentos de precios, los clientes se muestran reacios a aceptarlos”, pero en este caso, “no hay forma de evitarlo”. Mia Ginter, directora de comercio marítimo de América del Norte en el grupo de transporte CH Robinson, señaló que aunque existen transacciones a través de rutas marítimas más largas o por vía aérea, algunos clientes no pueden permitirse estas opciones y están enviando mercancías para que esperen en fila en la costa este.

Ginter también advirtió que los puntos de entrada alternativos a Estados Unidos “no van a poder manejar una avalancha de carga”, lo que resultaría en un desbordamiento de toda la cadena de suministro. “Cuanto más se prolongue la huelga, más se trasladarán los costos al consumidor”, agregó. Chris Butler, director ejecutivo de la cadena minorista de decoración navideña National Tree Company, mencionó que el 15% de los productos de su empresa quedarían “varados” si los puertos cerraran el martes, y estimó que cada día de paro laboral retrasaría sus envíos otros cinco días. Alex Naumov, director de operaciones del exportador de automóviles de lujo West Coast Shipping, recomendó a sus clientes que transportaran sus automóviles a través del puerto de Oakland en California, ya que las operaciones en la costa este ya habían comenzado a desacelerarse en preparación para la huelga. Seth Harris concluyó que una paralización tendría un alto costo para las empresas, afirmando que “esto les va a costar una cantidad gigantesca de dinero, y es dinero que no se puede recuperar”.