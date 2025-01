Crisis de salud mental en Japón: jóvenes enfrentan récord de suicidios y presión académica creciente

Japón enfrenta una creciente crisis de salud mental entre sus jóvenes, exacerbada por la presión académica, las normas sociales, el acoso escolar y la falta de independencia. Esta problemática se refleja en las trágicas cifras de suicidio entre estudiantes, que alcanzaron un número récord de 527 casos en 2024, un aumento con respecto a los 513 de 2023. A pesar de la caída general en las tasas de suicidio en Japón, que descendieron un 7,2% en 2024 a 20.268 casos, los suicidios entre menores de 20 años siguen siendo preocupantes. En total, 800 jóvenes menores de 20 años se quitaron la vida en 2024, frente a los 810 en 2023. Según las estadísticas demográficas de 2023 entregadas por el gobierno japonés, el suicidio fue la principal causa de muerte entre los niños de 10 a 19 años, así como entre los jóvenes adultos en sus 20 y 30 años. De los más jóvenes, 15 eran estudiantes de primaria, 163 de secundaria básica y 349 de secundaria superior. Este fue el total más alto desde 1980, cuando se comenzaron a recolectar estas estadísticas. El número de suicidios por cada 100.000 habitantes fue de 16,3, por debajo de los 17,6 de 2023. En cuanto a la “ocupación”, el número de suicidios entre personas empleadas y desempleadas disminuyó respecto al año anterior. Solo la categoría “estudiantes, alumnos y otros” aumentó. Esta causa de muerte entre estudiantes ha superado los 300 cada año desde 2011 y aumentó a 499 desde el primer año de la pandemia de COVID-19. A pesar de vivir en una de las economías más fuertes del mundo y en un país con una tasa de pobreza por debajo del promedio, sufren de baja autoestima, en gran parte debido al acoso escolar y la intensa competencia para ingresar a la universidad. Este fenómeno se ve agravado por un estigma cultural que rodea a la salud mental y la reticencia a buscar ayuda. La presión para sobresalir en la escuela es tan fuerte que muchos niños carecen de independencia, ya que los padres desaconsejan actividades recreativas que no estén relacionadas con el rendimiento académico. Por ejemplo, es común que los padres acompañen a sus hijos de 18 años a la universidad. Además, Japón enfrenta una preocupante tendencia de aislamiento social entre los jóvenes, conocida como el fenómeno ‘hikikomori’, que describe a individuos que se retiran de la sociedad, prefiriendo las interacciones virtuales a las reales. La pandemia de COVID-19 empeoró este problema, generando un aumento en los trastornos de salud mental y el aislamiento social entre los jóvenes. De hecho, los niños japoneses se encuentran entre los menos confiados para hacer amigos, solo superados por los niños chilenos, según un informe de UNICEF de 2021, basado en datos de la OCDE. “Que uno de cada tres niños de entre 10 y 14 años en Chile quiera acabar con su vida o hacerse daño, no es una cifra que podamos tolerar, no es una cifra digna del país que queremos ser”, señaló el psicólogo Joaquín Brieba en el medio Ciper. El mismo informe clasificó a Japón en el primer lugar en salud física, pero en el puesto 37 en bienestar mental entre 38 países. Los suicidios de jóvenes en Japón muestran una alarmante tendencia de aumento después de las vacaciones de verano, entre finales de agosto y principios de septiembre, lo que lleva al gobierno y los medios a intensificar los llamados a los adolescentes con dificultades para buscar ayuda. En 2003, el número de suicidios masculinos en Japón superó al de mujeres en una proporción de casi tres a uno. El año pasado, los suicidios masculinos cayeron a 13.763, lo que representa una disminución del 45% respecto a esa cifra histórica, mientras que las mujeres se vieron afectadas por 6.505 suicidios, lo que equivale a una baja del 31%. “Continuaremos haciendo todo lo posible para tomar medidas para proteger las vidas de los niños y lograr una sociedad en la que nadie se vea presionado a quitarse la vida”, anunció Keiichiro Tachibana, subsecretario jefe del Gabinete. En 2023, el gobierno elaboró un plan urgente para reforzar la prevención del suicidio entre los niños, que incluyó la identificación temprana de riesgos y medidas de apoyo tempranas. También propuso la consolidación de estadísticas y datos de la policía, escuelas, gobiernos locales y otras organizaciones. En respuesta a las cifras más recientes, el gobierno convocó a una reunión de ministerios y agencias correspondientes el 31 de enero para discutir medidas adicionales.