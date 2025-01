Joaquín Lavín habla sobre la situación de su nuera Cathy Barriga: “Es muy injusto que esté en prisión preventiva”

El exalcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, ha decidido permanecer en Chile tras haber residido un tiempo en España. Esta decisión se produce en medio de un escándalo judicial que afecta a su familia, específicamente a su nuera, Cathy Barriga, quien se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Barriga ha sido imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Entrevista en Tele 13 Radio

El periodista Iván Valenzuela abordó este tema en una entrevista para su programa “Mesa Central” de Tele 13 Radio. Durante la conversación, Valenzuela fue consultado sobre lo que considera el “problema de fondo” en el juicio de Barriga, quien ha experimentado una serie de decisiones judiciales contradictorias, siendo encarcelada y luego liberada en varias ocasiones. Valenzuela expresó: “Yo creo que hoy día la Justicia lamentablemente está muy influida por lo mediático. Es raro que un juez diga que sí, otro diga que no, otro vuelve a decir que sí y el otro no. Yo creo que es muy injusto que ella esté en prisión preventiva porque la privación de libertad es una cosa muy fuerte”.

Razones para la prisión preventiva

El periodista continuó explicando las razones que normalmente justifican la prisión preventiva, que incluyen el riesgo de que el acusado cometa nuevos delitos, la posibilidad de entorpecer la investigación y el riesgo de fuga. En el caso de Barriga, Valenzuela argumentó que “Cathy ya no es alcaldesa. Lo segundo, entorpecer la investigación, pero ella llevaba 10 meses en arresto domiciliario total y no había pasado nada. Y la tercera, riesgo de fuga, ella pone un pie fuera de su casa y la están siguiendo con cámaras con drones, ese es el nivel. Las razones para darle prisión preventiva no cobran en ningún caso”.

Defensa de Joaquín Lavín

En la misma entrevista, Lavín defendió a su nuera, afirmando que el déficit que se menciona en la municipalidad de Maipú no es real. “Ese déficit famoso de 30 mil millones o algo así, no existe, no es tal, está mal calculado, y te lo digo por saber de temas municipales, son cosas que después se aclararán en el juicio. Lo que más me interesa ahora es que ojalá pueda salir libre luego por su familia y sus hijos”, comentó Lavín.

Situación de su hijo

El hijo de Joaquín Lavín, Joaquín Lavín León, también ha sido objeto de escrutinio por su posible involucración en la municipalidad de Maipú, siendo apodado como el “alcalde a las sombras”. Su oficina en el Congreso fue allanada por la PDI. Sin embargo, Lavín se mostró tranquilo al respecto, indicando que “todas las cosas hay que verlas cuando llegan”.

Apoyo familiar

El exalcalde expresó su deseo de estar presente para apoyar a su familia en este momento difícil. “A mí me interesa estar apoyando. Yo normalmente voy a dar un curso a España en esta época del año, no fui este año, en parte por esto, porque creo que mi familia necesita que esté aquí”, afirmó.

Lavín también mencionó que su atención ha estado centrada en el caso de su nuera, dado que ella se encuentra en prisión. “Conozco mucho menos de ese caso (el de su hijo) porque he estado más preocupado del tema de la Cathy porque hoy día ella está presa, entonces hay que tratar de que salga de ahí luego. Pero bueno, se enfrentará cuando llegue el minuto”, añadió.

Comentarios sobre la situación de Cathy Barriga

El exalcalde de Las Condes se refirió a las acusaciones de que su nuera podría estar bajo la influencia de un “alcalde en la sombra”, afirmando que “conociendo a Cathy, conociendo su personalidad, no aceptará a ningún alcalde en la sombra aunque fuera su marido. Yo creo que esas cosas van a caer por su propio peso cuando llegue el minuto, pero sí me parece que a Cathy le ha tocado vivir cosas muy injustas”.

Decisión de hablar públicamente

Finalmente, Joaquín Lavín explicó su decisión de hablar sobre la situación familiar, señalando que “primero, en este caso nada es muy privado. El día que yo fui a enrolarme como cualquier persona (…) habían cámaras ahí, y no pasó piola”. Concluyó diciendo: “Voy a decir lo que tengo que decir, es muy inevitable”.