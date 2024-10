Madre de denunciante de Monsalve: “Mi vida se terminó ese día por la violación de mi hija”

La madre de la joven denunciante de Manuel Monsalve ha expresado su profundo dolor y preocupación tras la denuncia por presunta violación que recae sobre el exsubsecretario del Interior. En declaraciones recogidas por Meganoticias, la mujer enfatizó la gravedad de la situación, afirmando que “esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando”.

Impacto en la vida familiar

La madre de la joven denunciante destacó que su hija estaba en ascenso en su carrera profesional, lo que le generaba felicidad, pero que la situación actual ha truncado sus vidas. “Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros”, comentó, subrayando las repercusiones que este hecho ha tenido en su entorno familiar.

Consecuencias emocionales

La madre también compartió su propio sufrimiento, afirmando: “yo estoy destrozada, para mí, mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho. Yo soy una mujer mayor”. Este testimonio refleja el impacto emocional que la denuncia ha tenido no solo en la joven, sino también en su familia.

Críticas a la respuesta del gobierno

Las autoridades han sido objeto de críticas por no implementar la Ley Karin en el caso de Monsalve, quien renunció a su puesto tras la denuncia. La madre de la joven denunciante expresó su frustración, diciendo: “Eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga”.

Apoyo psicológico y la búsqueda de justicia

Además, la madre reveló que su hija está recibiendo apoyo psicológico, describiendo la experiencia como “horrorosa”. “A mí no me quedan lágrimas (…) Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer”, indicó, enfatizando la necesidad de que se lleve a cabo una investigación justa y exhaustiva.

Cuestionamientos a la versión de Monsalve

Finalmente, la madre no dudó en cuestionar la versión que el exsubsecretario ofreció en su conferencia de prensa, expresando: “Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”. Este comentario sugiere que hay más detalles en la situación que aún no han sido revelados y que podrían ser relevantes para la investigación.