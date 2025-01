Maya Fernández aclara su rol en la fallida compra de la casa de Salvador Allende

Maya Fernández, ministra de Defensa, aclara que no recibió dinero por la fallida venta de la casa de Salvador Allende y defiende su rol en el proceso.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, ha declarado que no recibió compensación alguna por la fallida transacción de la casa de su abuelo, el ex Presidente Salvador Allende, que el Gobierno había intentado adquirir con el propósito de convertirla en un museo. Además, Fernández aseguró que no participó en ninguna reunión relacionada con este asunto, ya que se había otorgado un mandato a un abogado que estaba encargado del proceso.

Detalles sobre la venta de la casa de Salvador Allende

En una conferencia de prensa convocada por la ministra, que tuvo lugar antes de su viaje junto al Presidente Gabriel Boric a la región del Biobío, Fernández explicó que “el viernes se tomó una decisión de no continuar con el proceso de compra de la casa de mi abuelo y como familia apoyamos esa decisión”.

La ministra enfatizó que “este proceso no fue concluido, no hubo traspaso de nada, nunca ha habido traspaso de recursos. Yo jamás desde que murió mi madre y heredé, junto a mi hermano, parte de la vivienda, jamás he recibido un peso”.

Responsabilidad y mandato legal

Al ser consultada sobre su posible responsabilidad en la infracción a la Constitución por haber firmado un contrato con el Estado en su calidad de ministra, Fernández aclaró que “siendo ministra de Defensa no podía estar en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, nunca participé de reuniones y tampoco estuvo involucrado el equipo del Ministerio de Defensa”.

Reacciones y futuro político

En relación a las solicitudes de renuncia que provienen de ciertos sectores de la oposición debido a la supuesta infracción constitucional, la ministra afirmó: “yo estoy acá porque me ha nombrado el Presidente y estaré hasta que él lo decida”.

Fernández también comentó que, tras los acontecimientos recientes, “siempre uno puede hacer autocrítica respecto a los procesos”. En cuanto a la responsabilidad política que fue asumida únicamente por la renuncia de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, la ministra Fernández concluyó diciendo que “jamás me voy a referir a decisiones que corresponden al Presidente”.