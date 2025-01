Emiliano Pinsón anuncia avance esperanzador en su lucha contra el Mal de Parkinson

El periodista deportivo Emiliano Pinsón ha realizado un anuncio significativo que podría ofrecer nuevas esperanzas en su lucha contra el Mal de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la motricidad y que le fue diagnosticada en junio de 2022. A sus 52 años, actualmente trabaja en DirecTV Sports y ha comunicado a través de un video publicado en sus redes sociales que será parte de un protocolo experimental en España relacionado con una vacuna específica para la enfermedad que padece.

Detalles del anuncio de Emiliano Pinsón

En su mensaje, Pinsón expresó: “Hoy buena noticia del día es me dieron OK para poder hacer prueba Osasuna hospital está con experimento tiene ver vacuna, tratamiento, Parkinson, patología exacta tengo yo, particular”. El periodista detalló que sufre de una variante poco común de la enfermedad, conocida como atrofia multisistémica atípica. Aclaró que esta condición no es habitual, ya que se origina en el cerebelo en lugar del cerebro, como ocurre en otros casos de Parkinson.

Protocolo experimental y tratamiento

Pinsón mencionó que un laboratorio israelí había iniciado un tratamiento que mostró un 80% de positividad en la Fase 1, y ahora se encuentra en la Fase 2. “Insisto, experimental, clínica Universidad Pamplona toma”, agregó. Además, compartió que había contactado a los responsables para ser evaluado y que había enviado mucho material para su revisión.

El periodista indicó: “Ahora estoy arreglando nada más ir coincide cuando yo allá espero así sea. Lo cierto quería revisaran. Si ese protocolo, empezaré este probablemente sea exterior. O quedo vivir o aquí”.

Trayectoria y apoyo en redes sociales

Pinsón, quien tiene una dilatada trayectoria en los medios nacionales, hizo pública su situación en el programa Arriba Carajo del canal DSports, donde celebró el apoyo recibido en sus redes sociales: “¡Una nos llena alegría, fuerza emoción! Te queremos acompañamos, Tibu”.

En su relato, también mencionó que le habían confirmado que era candidato para entrar en el protocolo de la vacuna. “Me dijeron sí, quieren revisar, soy candidato entrar. Así bueno, ahí va”, concluyó.

Condiciones de salud y reflexiones

En anteriores declaraciones, Pinsón había compartido detalles sobre su condición, que le han llevado a disminuir su carga laboral. “Mis músculos van atrofiando todo cuerpo. No ELA, sino pierden fuerza. Cada vez teniendo menos muy invasivo”, comentó en abril de 2024. Sin embargo, sin ánimo de ser alarmista, afirmó: “Si uno lee libros, queda poco tiempo, broma. Vamos tratar no, siempre las estadísticas están hechas romperse. En generalidad, quienes tienen mi terminan sillas ruedas, casi sin habla problemas hablar. sé va final, no. Voy posible así, pero puede pasar”.