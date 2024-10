De ola de calor a lluvias: el cambio climático en Santiago según Jaime Leyton

Después de un intenso calor, Santiago se prepara para un cambio drástico en el clima con la llegada de precipitaciones.

El meteorólogo Jaime Leyton, de Meganoticias, ha calificado la situación climática que se experimentará este fin de semana en la Región Metropolitana como una “ola de calor”. Sin embargo, se anticipa que esta condición no se extenderá por mucho tiempo, ya que se prevén precipitaciones para los días lunes y martes en la ciudad de Santiago.

Leyton indicó que el día viernes se registró el segundo día de ola de calor, y el sábado marca el tercer día consecutivo de este fenómeno en Santiago y en la zona central del país. Según el meteorólogo, una ola de calor se define cuando las temperaturas superan un umbral específico, que en esta época del año se sitúa alrededor de los 28 grados Celsius, durante tres días consecutivos. Para el día sábado, se espera que la temperatura alcance los 28 grados en la capital, y se prevé un ligero aumento a 28.1 grados para el domingo, lo que representaría el cuarto día de ola de calor.

A pesar de las altas temperaturas, Leyton ha anunciado que se producirán precipitaciones a partir del lunes por la tarde, específicamente después de las seis de la tarde, y se extenderán hasta aproximadamente las seis de la mañana del martes 8. Este fenómeno se debe a la presencia de una “baja segregada” que afectará la región, abarcando desde el sur de Atacama hasta la región del Maule.

En cuanto a las lluvias, el meteorólogo ha señalado que, a pesar de su llegada, no se espera un cambio significativo en las temperaturas. Las mañanas seguirán siendo frescas, tanto durante como después de las precipitaciones, y no se anticipa un descenso notable de la temperatura tras la lluvia. Leyton ha estimado que la cantidad de agua que podría caer oscilará entre 10 y 20 milímetros, lo que, según él, no es una cantidad despreciable para esta época del año. “No son precipitaciones débiles. Vamos a tener una mezcla entre lluvia y chubascos, y no se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de precordillera y cordillera”, afirmó.

Leyton también destacó que la cantidad de lluvia esperada, de 10 a 20 milímetros, representa casi el total de lo que se suele registrar en el mes de octubre, lo que subraya la importancia de estas precipitaciones en el contexto actual. “Es una lluvia normal, en términos del desarrollo de un evento, pero para la época del año es una lluvia importante”, concluyó el meteorólogo.