Pampita se pronuncia sobre su separación y defiende su derecho a la verdad y la privacidad familiar

La modelo habla abiertamente sobre su ruptura y la importancia de la honestidad en su vida personal.

La semana pasada, Roberto García Moritán emitió un comunicado en el que confirmó la finalización de su matrimonio con Carolina “Pampita” Ardohain. La modelo argentina había hecho una única referencia al quiebre en sus redes sociales, donde expresó que se enteró de la situación el viernes 20 de septiembre, contradiciendo así a su exmarido, quien había declarado que la separación había ocurrido “hace un tiempo”. Desde ese momento, Pampita había mantenido silencio sobre el asunto, hasta que el pasado viernes decidió hablar en el programa A la Tarde de América TV, según lo reportado por Página 7.

Durante su aparición en el aeropuerto, tras su visita a Chile, Pampita fue abordada por los medios. En esta ocasión, dejó claro que no tenía intención de discutir el tema públicamente, afirmando: “No voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado”.

Además, Ardohain se defendió de la difusión de una serie de conversaciones privadas con su exmarido que surgieron tras la confirmación de su separación. En sus declaraciones, enfatizó: “A mí me gusta la verdad. A mí me importa mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

Pampita también hizo un llamado a la prensa, pidiendo que no intentaran buscarla en su hogar. “Ojalá vivamos todos en paz. No vengan a mi casa, por los chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y para salir, es incómodo. Yo los protejo, entonces no vengan”, solicitó.

Finalmente, concluyó su intervención expresando su deseo de que la situación se resuelva pronto: “Espero que entiendan y termine el tema de una vez por todas, y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”.