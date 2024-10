Películas de posesiones y demonios en Netflix que no te puedes perder este Halloween

El catálogo de Netflix incluye una variedad de películas que abordan el tema de las posesiones y demonios, destacando su relevancia en el género del terror.

El catálogo de Netflix presenta una inquietante selección de películas que giran en torno a las posesiones y demonios, un subgénero del cine de terror que ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo debido a su capacidad para conectar con los miedos más profundos de las personas. Estas producciones, que van desde espíritus malignos que se apoderan de cuerpos hasta fuerzas demoníacas que alteran la realidad, no solo ofrecen una buena dosis de sustos, sino que también invitan a la reflexión sobre el bien y el mal, así como sobre el miedo a lo desconocido. A continuación, se repasan algunas de las opciones más destacadas que tienen a los demonios como eje central, ideales para una maratón de terror.

Una de las primeras propuestas es “Ouija: origen mal” (“Ouija: Origin of Evil”, 2014), dirigida por Mike Flanagan. Esta película, que se presenta como una secuela, logra superar a su predecesora en todos los aspectos. Ambientada en la década de 1960, la historia sigue a una madre viuda que utiliza una tabla ouija como parte de su negocio de espiritismo. Sin embargo, la situación se complica cuando sus hijas se convierten en el canal de una entidad maligna. Con una duración de aproximadamente una hora y media, la película construye una atmósfera escalofriante, gracias a los sustos bien ejecutados y a las interpretaciones convincentes del reparto, que incluye a figuras recurrentes en la filmografía del director, como Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Kate Siegel y Lulu Wilson.

Otra opción notable es “Verónica” (2017), dirigida por Paco Plaza. Esta película se basa en un escalofriante hecho real ocurrido en Madrid en los años 90, y se centra en una adolescente que, tras jugar con una ouija en el colegio, comienza a experimentar fenómenos paranormales en su hogar, arrastrando a sus hermanos a una espiral de horror. La efectividad de la película radica en su capacidad para generar terror a partir de lo cotidiano, creando una angustia que crece a medida que los eventos sobrenaturales se intensifican. La actuación sobresaliente de Sandra Escacena en el papel principal apoya la idea de que el verdadero horror radica no solo en las apariciones demoníacas, sino también en la pérdida del control sobre la realidad.

“Hereditary” (2018), escrita y dirigida por Ari Aster, se considera una obra maestra contemporánea. La trama gira en torno a la familia Graham, cuya vida se ve alterada tras la muerte de la matriarca, lo que desencadena una serie de revelaciones perturbadoras. El elenco, que cuenta con talentos como Toni Collette, brilla al enfrentar tanto su propio dolor como el de la familia, creando una atmósfera aterradora y una sensación de inevitabilidad, donde parece que el destino no puede ser evitado. La combinación de un guion sólido, un buen desarrollo de personajes y momentos visualmente impactantes convierte a esta película en una experiencia perturbadora e inolvidable.

“Cuando acecha la maldad” (2023), dirigida por Demián Rugna, ha sido testigo de un fenómeno sin precedentes dentro del género. Tras ganar el premio mayor en el Festival SITGES, esta producción se ha posicionado entre las mejores del 2023. La trama se desarrolla en un entorno rural, donde un hombre, aparentemente poseído por un ente demoníaco, se encuentra al borde del parto del mal. Dos hermanos, conscientes del problema, intentan alertar al pueblo sobre la inminente amenaza, aunque sus intentos genuinos de neutralizar la situación solo logran precipitar los acontecimientos. Esta película se distingue por su enfoque crudo y pesimista, como indica su póster promocional, que sugiere que “rezar no servirá de nada”. En el universo creado por la película, hay reglas que seguir, y poco tienen que ver con las preocupaciones espirituales que dominan otras cintas convencionales. Repleta de giros inesperados y sorpresas macabras, la película entrega escenas escalofriantes que logran potenciar la angustia del espectador.

Finalmente, “De noche con el diablo” (“Late Night with the Devil”), dirigida por Colin Cairnes, cierra la lista de adiciones recientes. Esta cinta independiente, protagonizada por David Dastmalchian, se sitúa en el escenario de un programa sensacionalista de los años setenta, donde se cuenta una historia de posesión y ocultismo. El presentador de televisión, desesperado por revivir su carrera, organiza un especial para la víspera de Halloween con una parapsicóloga, un clarividente y un escéptico que afirma haber sido poseído por el diablo. A medida que avanza la trama, se hace evidente que las cosas no saldrán como se esperaba, y la película presenta una propuesta modesta que mezcla el factor sobrenatural con el espectáculo mediático, ofreciendo una crítica al sensacionalismo. La dirección de los cineastas australianos, responsables de “100 Body Acres” (2012) y “Scare Campaign” (2016), aporta un enfoque interesante a esta narrativa.