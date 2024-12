Gobierno exige a AFP transparencia sobre gastos en publicidad contra reforma de pensiones

El Gobierno chileno ha solicitado a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que aclare el monto que ha destinado a campañas publicitarias en contra de la reforma de pensiones, en un contexto donde se espera un acuerdo con la oposición en el Senado para avanzar en esta reforma.

Solicitud de transparencia sobre gastos publicitarios

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que el Ejecutivo ha planteado repetidamente la necesidad de conocer cuánto ha gastado la Asociación de AFP en publicidad y campañas que buscan influir en el debate sobre la reforma previsional. Vallejo afirmó: “Nos toca responder muchas preguntas a diario, pero hay una pregunta que el gobierno ha hecho y que no ha sido respondida, que es a la Asociación de AFP de nuestro país: hemos insistido mucho en saber, para además transparentar a las personas y a la gente, cuánto se ha gastado por parte de la Asociación de AFP en publicidad y en campañas contra la reforma previsional o para incidir con información imprecisa o distorsionada en el debate público”.

La ministra también subrayó que “todos tenemos derecho a saber y por transparencia esto debiera responderse. Aún estamos a la espera”. Además, Vallejo planteó interrogantes sobre si las cotizaciones que los ciudadanos están aportando a las AFP se están utilizando para pensiones o si están siendo desviadas hacia campañas publicitarias en contra de la reforma.

Gastos en publicidad de la Asociación de AFP

En mayo de 2023, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, reveló que, según datos de la Superintendencia de Pensiones, la Asociación de AFP gastó un total de 17,245 millones de pesos en publicidad durante el año en curso. Esta cifra ha generado preocupación y ha sido un punto de discusión en el marco de la reforma de pensiones que se está debatiendo en el país.

Postura del Presidente Gabriel Boric

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, también se pronunció sobre la importancia de la reforma de pensiones, afirmando que “cuando decimos que es importante que las pensiones de las personas mayores suban ahora, después de haber trabajado toda una vida, no lo decimos por caprichosos, lo decimos porque creemos que se lo merecen, porque con la plata que hay hoy día no alcanza para vivir”. Boric destacó que la mayoría de los chilenos apoya el aumento de las pensiones y que esto implica que aquellos con mayores recursos deben contribuir un poco más para lograr una sociedad más solidaria.

Desacuerdos en el Senado

En el ámbito político, los senadores de Chile Vamos han comenzado a distanciarse de la postura del Partido Republicano, que se opone a un acuerdo que permita la aprobación de la reforma. El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, comentó que “todo lo que han dicho los republicanos creo que es un error. Es no entender el problema, y peor aún, no proponer nada. Sabemos más o menos cuánto cuesta, y sabemos más o menos cuál puede ser el mecanismo para resolverse”. Galilea también mencionó que hay sectores que no desean llegar a acuerdos, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, lo que complica el avance de la reforma.