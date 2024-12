¿Qué significa el nuevo título de la secuela de Wicked: For Good?

La secuela del musical de fantasía Wicked, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, llevará el título de Wicked: For Good y se prevé su estreno para noviembre de 2025, según anunció este lunes Universal Pictures en la plataforma X.

El estudio cinematográfico ha decidido cambiar el nombre de la segunda parte de la adaptación de El Mago de Oz, que inicialmente se había mencionado como Wicked: Part Two. Este nuevo título hace alusión a la penúltima canción del musical de Broadway, un dueto en el que los personajes Elphaba y Glinda narran cómo su rivalidad se ha transformado en una profunda amistad.

Detalles sobre la primera parte

La primera entrega de esta película, que fue dirigida por Jon M. Chu, se estrenó en cines el 22 de noviembre y ha logrado recaudar un total de 524 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. La narrativa de esta película se desarrolla en un contexto temporal que abarca antes, durante y después de los eventos de El Mago de Oz. La historia se centra en los orígenes de la amistad entre Glinda y Elphaba, interpretadas por Ariana Grande y Cynthia Erivo, respectivamente. Ambas son compañeras de universidad que, a pesar de ser forzadas a compartir habitación, terminan convirtiéndose en mejores amigas.

Argumento de la secuela

La segunda entrega de Wicked continuará la trama donde la primera parte la dejó, explorando el desarrollo de Elphaba después de que haya recuperado por completo sus poderes y haya sido declarada como enemiga del estado. Esta secuela representa la adaptación cinematográfica del exitoso musical homónimo de Broadway, que a su vez se basa en la novela de 1995 escrita por Gregory Maguire, que lleva el mismo nombre.

El anuncio del título de la secuela fue acompañado por un mensaje en redes sociales que dice: You will be changed. Wicked: For Good, only in theaters November 21, 2025.