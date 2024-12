Avanza la venta de Empresas Banmédica: ¿qué significa para el sector salud en Chile?

La venta de Empresas Banmédica por parte del conglomerado estadounidense UnitedHealth Group (UHG) ha avanzado con el cierre del proceso de presentación al mercado, mostrando un interés inicial por parte de potenciales oferentes en los activos de la compañía, que opera en el sector de clínicas y seguros de salud en Chile y Colombia. Este movimiento se enmarca dentro de un plan de desinversión más amplio que UHG ha implementado en la región.



Detalles del proceso de venta

El proceso de venta ha sido gestionado por BTG Pactual, que ha trabajado en la elaboración de un teaser, un documento que detalla qué se está vendiendo y los procedimientos a seguir. Hace aproximadamente dos semanas, se completó la preparación de estos antecedentes, lo que permitió avanzar hacia una fase crucial: la recepción de cartas de manifestación de interés. Según fuentes cercanas a la operación, alrededor de 20 actores de la industria y potenciales inversionistas han mostrado interés en acceder a la información básica del proceso de venta, que abarca los activos en los mercados chileno y colombiano.

Una vez que esta fase se complete, se anticipa que a finales del receso veraniego o a principios de marzo, se inicie la etapa decisiva de recepción de ofertas no vinculantes. Este paso es fundamental antes de llegar a la etapa final, donde se seleccionará una lista corta de interesados.

Contexto de la desinversión de UHG

El conglomerado UHG comenzó su plan de desinversión en Sudamérica a finales de 2023, iniciando en Brasil con la venta de la firma Amil por más de US$ 500 millones. Esta transacción contrasta notablemente con el precio de adquisición de la misma, que fue de aproximadamente US$ 5 mil millones hace once años. Posteriormente, UHG anunció su intención de vender Empresas Banmédica, que tiene operaciones en Chile, Perú y Colombia.

Este anuncio ha generado un impacto significativo en la industria de la salud privada en Chile, dado que Empresas Banmédica es el principal actor en el sector prestador, destacando las clínicas Santa María y Dávila, así como en el sector asegurador, a través de las isapres Banmédica y Cruz Blanca, que concentran una gran parte de los afiliados en el país.

Transacciones recientes y su impacto

El primer paso de UHG en su plan de desinversión se concretó a principios de noviembre con la transferencia de su participación del 50% en la sociedad Pacífico EPS al grupo local Credicorp. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que se esperaba que la venta de los activos en los tres países sudamericanos se realizara de manera conjunta. Esta transacción, que aún está en proceso de tramitación ante las autoridades locales, representa un cambio significativo, dado que UHG había compartido la propiedad de Pacífico EPS en partes iguales con Credicorp desde 2014, convirtiéndose en un actor clave en el sector de seguros de salud en Perú y controlando una de las principales redes de clínicas, centros médicos y laboratorios en el país.

Este movimiento ha establecido un precedente en el proceso de desinversión de UHG, caracterizado por la rapidez en la venta y la disposición del controlador a aplicar descuentos en la valorización de los activos. El mercado está atento a si UHG replicará esta estrategia en las futuras negociaciones relacionadas con sus operaciones en Colombia y Chile.