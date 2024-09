Andrés Chadwick evade preguntas de periodista y deja un mensaje intrigante

Andrés Chadwick se pronuncia tras el escándalo del Caso Audios, evadiendo preguntas de la prensa y reafirmando que ya ha respondido a los medios.

Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, ha estado en el centro de la atención mediática tras su vinculación con el Caso Audios, que ha generado controversia debido a su relación con el abogado Luis Hermosilla. Desde que surgieron las implicaciones de este caso, Chadwick ha mantenido un perfil bajo, apareciendo públicamente únicamente a través de un comunicado de prensa. Este comunicado se emitió después de que el ex ministro decidiera renunciar a su puesto en el directorio de la Universidad San Sebastián, una institución que ha sido objeto de críticas por el elevado salario que se le asignó a la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La renuncia de Chadwick a la universidad se produjo en medio del escándalo relacionado con el Caso Audios, lo que ha llevado a un aumento en la atención sobre su figura. Sin embargo, recientemente, Chadwick fue abordado por un equipo de prensa de 24 Horas, justo antes de entrar en un vehículo. El periodista Tomás Guiñez intentó realizarle algunas preguntas, pero el ex ministro evadió las consultas.

Durante el breve intercambio, Chadwick afirmó: “He dicho a todos los medios que cuando tenga que hablar, yo los voy a convocar. Así que te pido mil disculpas”. A pesar de los intentos del periodista por obtener una respuesta, Chadwick reiteró que ya había respondido a todas las preguntas y que había presentado las querellas pertinentes. “Está todo respondido, querellas presentadas. Muchas gracias y cuídese. Cuidado ¿ah?”, fueron sus palabras antes de cerrar la puerta del auto y alejarse.

Este episodio resalta la situación actual de Chadwick, quien ha optado por no hacer declaraciones públicas adicionales sobre su implicación en el Caso Audios, manteniendo así un enfoque reservado en medio de la controversia que lo rodea.