Daniel Valenzuela revela su felicidad en una nueva relación tras años de soltería

Daniel Valenzuela ha encontrado el amor con Andrea Sanhueza tras tres años de soltería. Ambos están felices y han formalizado su relación.

Daniel Valenzuela ha encontrado una nueva relación amorosa tras haber estado tres años en soltería. El comunicador reveló a través de sus redes sociales que está saliendo con Andrea Sanhueza, quien es personal trainer y ex Miss Iquique Fitness. Según información proporcionada por Luis Sandoval en el programa “Que te lo digo”, la pareja ha estado junta desde enero y ya han tenido la oportunidad de conocer a las familias de ambos. Sandoval mencionó: “Está muy contento y formalizaron su relación”.

En cuanto a su estado emocional, Valenzuela expresó que se siente feliz en esta nueva etapa de su vida. En una conversación con el medio Página 7, el conocido como “Palomo” comentó que se encuentra en paz y que desea llevar su relación de manera discreta, evitando la exposición mediática. “He decidido hablar muy poquito, ya he aprendido, ya me he pegado hartos costalazos, me han preguntado mucho, y lo concreto es que sí”, afirmó.

El comunicador también compartió que lleva varios meses en esta relación, indicando: “(Llevo) 8 meses, feliz, contento, tranquilo, en paz y en otra etapa. Eso me limito a decir ahora, porque he aprendido harto de aquello”. Valenzuela enfatizó su deseo de mantener su vida personal alejada de la atención del mundo del espectáculo, señalando que la entrevista que realizó en “Tú a tú” marcó el cierre de un ciclo en el que habló sobre aspectos más personales de su vida.

Finalmente, Daniel Valenzuela concluyó su declaración con la esperanza de que, a partir de este momento, su vida se desarrolle en un ámbito más profesional, expresando: “Ojalá que, de aquí en más, todo sea profesional. Eso lo dejo como ‘sí, estoy feliz, contento y eso’”.