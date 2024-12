Boca Juniors busca alternativas en el mercado de pases tras la llegada de Carlos Palacios

Boca Juniors continúa su labor en el mercado de pases, buscando fortalecer su plantilla tras un 2024 que no ha sido satisfactorio. Hasta el momento, la única incorporación ha sido la de Carlos Palacios, mientras que el equipo enfrenta la necesidad de reforzar varias posiciones. Uno de los sectores que ha presentado mayores dificultades es el mediocampo. A pesar de que muchos aficionados del Xeneize mantienen la esperanza de que Leandro Paredes se una al equipo, ya sea en este mercado o en junio, Juan Román Riquelme está explorando otras opciones. Una de las alternativas que ha considerado es Gastón Giménez, quien recientemente acordó su traspaso a Cerro Porteño, club dirigido por Diego Martínez.

Trayectoria de Gastón Giménez

Giménez ha estado jugando las últimas cuatro temporadas en el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS). Aunque no estaba en la lista de posibles fichajes para este momento, siempre ha sido un jugador apreciado por Riquelme. En el verano pasado, tras la llegada de Gustavo Alfaro como entrenador, ambos consideraron que su incorporación sería beneficiosa. Sin embargo, en ese entonces, la salida del jugador desde la MLS resultó ser un proceso complicado.

Desempeño en Vélez y su llegada a Cerro Porteño

El mejor rendimiento de Giménez en el fútbol argentino se dio durante su etapa en Vélez Sarsfield. Ahora, Diego Martínez ha conseguido fichar al mediocampista que no pudo tener en Boca antes de que su antiguo club se diera cuenta de su potencial como refuerzo para Fernando Gago. Cerro Porteño ha contratado a Martínez con el objetivo de alcanzar las metas que no logró cumplir en su breve paso por el Xeneize. Ambos equipos comenzarán su participación en la Copa Libertadores desde la fase previa, donde no se enfrentarán entre sí.

Participación internacional y rivalidades

En su carrera internacional, Giménez ha disputado 10 partidos oficiales con la selección de Paraguay. En el contexto de la Copa Libertadores, el sorteo ha determinado que Boca no se enfrente a Cerro Porteño en las etapas iniciales, evitando así el morbo de un posible regreso de Martínez a La Bombonera. Sin embargo, otro exjugador de Boca, Carlos Zambrano, podría cruzarse con el equipo si Alianza Lima supera su cruce en la primera fase.

Zambrano ha comentado sobre la importancia de trabajar arduamente, señalando que “hay que trabajar duro. Se especula mucho con eso, pero no hemos ganado todavía. La Libertadores es más complicado porque no nos tocó ir a la fase de grupos directo”. El central enfatiza la necesidad de concentrarse en el primer desafío contra Nacional de Paraguay antes de pensar en un posible enfrentamiento con sus antiguos compañeros de Boca.