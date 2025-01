Carlos Sainz deja Ferrari y se une a Williams con cláusula de salida en 2026

A mediados de 2024, la Fórmula 1 anunció que Carlos Sainz no continuará en Ferrari para la temporada 2025, ya que se unirá a Williams. Este cambio se produce tras la llegada de Lewis Hamilton, quien reemplazará a Sainz después de varios años en Mercedes, donde logró la mayoría de sus títulos. Sainz firmará un contrato multianual con el equipo de Grove, que incluye una cláusula que le permite finalizar el contrato antes de tiempo.

Detalles del contrato de Carlos Sainz

El piloto español tendrá un contrato que se extenderá hasta el año 2028 y comenzará la pretemporada con Williams para afinar los últimos detalles del coche que utilizarán durante la temporada. Este nuevo vehículo contará con actualizaciones que buscan acercar al equipo a los primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, el vínculo de Sainz con Williams podría experimentar cambios, ya que se ha incluido una cláusula que permite a ambas partes romper el contrato a partir de 2026.

Sainz recibirá un salario de 10 millones de euros anuales. En días recientes, James Vowles, jefe de equipo de Williams, confirmó que el piloto madrileño ha firmado un contrato por cuatro temporadas, aunque desde la segunda temporada podrían acordar la desvinculación. Vowles comentó: “Tenemos un acuerdo de cuatro años y después del 2026, ambas partes pueden dejarlo. Espero que esté aquí para el 2025, 2026, 2027 y 2028, esa es la extensión del acuerdo que hemos firmado” en una entrevista con Sky Sport F1.

Pruebas y futuro en la Fórmula 1

Carlos Sainz tuvo la oportunidad de probar el FW46 durante los test de postemporada en Abu Dhabi. Es importante señalar que la inclusión de la cláusula de desvinculación a partir de 2026 no es casualidad, ya que esa temporada se espera la entrada de la escudería Audi en la Fórmula 1. Sainz ha sido considerado uno de los principales candidatos para unirse al equipo alemán, especialmente dado que su padre ha competido para esa marca en el Dakar.

Reconocimiento a Fernando Alonso

Este año se conmemoran dos décadas desde que Fernando Alonso se coronó campeón por primera vez en la Fórmula 1, llevando la bandera española a lo más alto del automovilismo mundial. Este hito ha llevado a Carlos Sainz Sr. a rendir homenaje a Alonso, considerándolo uno de los mejores deportistas de la historia de España. Sainz Sr. expresó: “Fernando Alonso es un caso excepcional, es el primer piloto español que consigue ganar no uno, sino dos campeonatos del mundo de Fórmula 1. Se trata de un piloto único, con un talento inmenso, con una personalidad muy especial y, obviamente, todo lo que venga detrás de Alonso va a tener la sombra de Alonso. Cuando no esté Fernando y cuando no esté Carlos, la gente se dará cuenta de lo difícil que es tener no un piloto, sino dos pilotos de F1 españoles”.