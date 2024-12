Checo Pérez se despide de Red Bull: ¿qué futuro le espera tras su salida?

Checo Pérez cierra una etapa en su carrera al dejar Red Bull Racing y no participar en la Fórmula 1 en 2025, marcando un cambio significativo en su trayectoria.

El final de una era para Checo Pérez

El piloto mexicano Checo Pérez ha concluido una de las temporadas más complicadas de su carrera, lo que ha llevado a su salida del equipo Red Bull Racing. Este cambio es notable, ya que por primera vez en casi 15 años, Pérez no formará parte de la parrilla de la Fórmula 1 en 2025. En su lugar, el equipo de Milton Keynes ha decidido ascender al joven piloto Liam Lawson, quien, a pesar de su limitada experiencia en la máxima categoría del automovilismo, ha sido elegido para ocupar el puesto de Pérez.

Las palabras de Liam Lawson

Tras el anuncio de su ascenso, Liam Lawson expresó su admiración por Checo Pérez, destacando el impacto que tuvo en su carrera como piloto. Lawson mencionó: “Tengo mucho respeto por lo que Checo Pérez hizo en este deporte y por lo que hizo por este equipo. Va a ser difícil sustituirlo, pero por supuesto es emocionante.” Además, recordó un momento significativo de su infancia: “Recuerdo ver una carrera en Malasia cuando era un chico y Pérez estaba en Sauber y estaba luchando con Fernando Alonso. Es realmente una locura correr contra estos tipos ahora.”

La decisión de Red Bull Racing

La escudería austriaca ha decidido dar un giro en su estrategia, buscando confiar nuevamente en su academia de pilotos. La salida de Checo Pérez se produce tras una campaña marcada por resultados irregulares, lo que ha llevado a la dirección del equipo a optar por un cambio en su alineación para la próxima temporada.

Reacciones en redes sociales

Por otro lado, Liam Lawson ha enfrentado críticas en las redes sociales, no solo por ser el reemplazo de Checo Pérez, sino también por su estilo de conducción, que ha sido considerado brusco por algunos aficionados. Este hecho ha generado reacciones negativas, especialmente entre los seguidores de otros pilotos como Fernando Alonso y Franco Colapinto. Lawson, al respecto, comentó: “Originalmente vi demasiado (odio), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso. Para ser honesto, ya no uso mucho redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios.”

La situación de Checo Pérez y su salida de Red Bull Racing marca un cambio significativo en la Fórmula 1, mientras que Liam Lawson se prepara para asumir un nuevo desafío en su carrera.