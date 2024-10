Checo Pérez evalúa su futuro en la F1: ¿hacia dónde podría dirigirse?

Checo Pérez enfrenta un momento crítico en la temporada 2024 de Fórmula 1. Con rumores de salida de Red Bull, su futuro en la parrilla es incierto.

Tras el decepcionante abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán y el décimo lugar obtenido en la carrera de Singapur, el piloto mexicano Checo Pérez se encuentra en un periodo de preparación antes de la próxima fecha de la temporada 2024 de Fórmula 1. El desempeño del corredor no ha sido el esperado, y en medio de la crisis que atraviesa Red Bull Racing, Pérez busca mejorar su rendimiento en la fase final del campeonato. A pesar de los rumores que sugieren su posible salida del equipo si no logra revertir la situación, existen otras alternativas para él dentro de la parrilla de la Fórmula 1.

La temporada 2024 ha resultado complicada tanto para Checo Pérez como para Red Bull Racing. Desde el inicio del año, el equipo de Milton Keynes no ha conseguido mantener el ritmo de victorias que había caracterizado sus actuaciones en años anteriores, y actualmente se encuentra en una posición desfavorable frente a sus competidores más cercanos. En este contexto, han comenzado a circular especulaciones sobre la posible salida anticipada del piloto tapatío si su rendimiento no mejora. En caso de que se concrete su salida de la escudería austriaca, se ha mencionado la posibilidad de que Pérez se una a Mercedes, su rival más significativo en los últimos años.

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, podría estar considerando a Pérez para un futuro en la escudería. Aunque Wolff tiene en mente a Kimi Antonelli como el candidato para ocupar el puesto que dejará Lewis Hamilton en la temporada 2025, Checo Pérez podría ser una opción como piloto reserva si el novato no cumple con las expectativas. Sin embargo, ser tercer piloto no es una opción que entusiasme a los seguidores del piloto mexicano. En este sentido, otras escuderías como Sauber o Alpine podrían representar alternativas viables en caso de que se confirme su salida de Red Bull. No obstante, el nivel competitivo de estas escuderías podría influir en la decisión de Pérez sobre su futuro.

En cuanto a su posible retiro, Checo Pérez ha desmentido los rumores que circulan sobre su salida de la Fórmula 1, aunque ha admitido que el final de su carrera no está tan lejano. El piloto originario de Guadalajara ha expresado que no se imagina compitiendo en la máxima categoría a la edad de Fernando Alonso, ya que desea disfrutar de más tiempo con sus hijos.

Pérez tiene un contrato vigente con Red Bull hasta 2026. En sus propias palabras, el piloto comentó: “Por ahora tengo dos años más de contrato, y dos años en la F1 es mucho tiempo, pero sé que el final está cada vez más cerca. No me veo corriendo aquí como Fernando, por ejemplo”. Además, enfatizó que su deseo de continuar en la competición está condicionado por el tiempo que desea dedicar a su familia, señalando que sus hijos “serán la limitante”.