River Plate asegura su lugar en la Copa Libertadores: ¿qué viene para el equipo?

River Plate ha logrado asegurar su clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores tras una contundente victoria sobre Rosario Central. Este partido fue especialmente emotivo para el entrenador Marcelo Gallardo, quien enfrentó la reciente pérdida de su padre. El encuentro culminó con un marcador de 4-0 a favor del equipo local, lo que permitió al Millonario redimirse ante su afición después de un empate decepcionante contra San Lorenzo en el Estadio Monumental.

Un triunfo necesario para River Plate

La victoria sobre Rosario Central no solo significó tres puntos, sino que también fue un alivio para un equipo que había estado bajo presión debido a su rendimiento en las últimas fechas. Pity Martínez, una de las figuras destacadas del encuentro, expresó su autocrítica, afirmando que el equipo no había estado a la altura de las expectativas del club ni de sus seguidores. En sus declaraciones, Martínez comentó: “El equipo se lo merecía. No teníamos buenos partidos, no veníamos representando la camiseta ni al técnico. Entonces, nos debíamos esta victoria”.

El jugador también destacó la importancia del ambiente en el Estadio Monumental, que lo motiva a dar lo mejor de sí. Aseguró que su objetivo era hacer que la afición se sintiera identificada con el equipo, especialmente después de un periodo de actuaciones que no cumplían con los estándares del club.

Clasificación a la Copa Libertadores 2025

Con esta victoria, River Plate ha asegurado su lugar en la próxima Copa Libertadores, aunque aún queda por definir en qué fase ingresará. El objetivo del equipo es clasificar directamente a la fase de grupos, pero esto no depende únicamente de su rendimiento en el último partido contra Racing.

El equipo deberá estar atento a los resultados de otros equipos en la tabla. En particular, si Huracán se consagra campeón de la Liga Profesional y Central Córdoba gana la Copa Argentina, River Plate se verá obligado a ingresar en la fase 2 de la Libertadores. Sin embargo, en cualquier otro escenario, el equipo avanzará directamente a la fase de grupos.

La situación actual del equipo refleja la necesidad de mantener un rendimiento constante y competitivo, especialmente en el contexto de un torneo tan prestigioso como la Copa Libertadores.