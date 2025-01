Cristian Medina debuta con gol en Estudiantes tras polémica salida de Boca

Cristian Medina, exjugador de Boca Juniors, ha dejado el club de manera polémica y se ha unido a Estudiantes de La Plata, donde ya ha tenido su primer partido. El mediocampista, que había manifestado su deseo de salir del Xeneize, vio cómo Foster Gillett pagó su cláusula de rescisión, lo que facilitó su salida. Aunque su objetivo inicial era jugar en el extranjero, finalmente se incorporó al equipo platense, donde ya ha debutado en un amistoso.

Debut de Cristian Medina en Estudiantes

En el contexto del torneo amistoso denominado La Noche del León, Estudiantes se enfrentó a Racing de Montevideo en el Estadio UNO. El equipo argentino mostró un dominio claro sobre el club uruguayo, logrando una contundente victoria de 5-0. En este encuentro, Cristian Medina, quien había sido presentado oficialmente poco antes de este partido, ingresó en el segundo tiempo y se destacó al marcar el quinto gol del partido.

Detalles del partido

Medina anotó su gol a los 42 minutos del segundo tiempo, con un potente remate desde fuera del área que selló el abultado resultado. Este tanto generó expectativas entre los aficionados de Estudiantes, quienes ven en el mediocampista una pieza clave para los próximos desafíos del equipo. Su primer partido oficial está programado para el próximo sábado 25 de enero, donde se enfrentará a Unión en condición de local.

Comentarios sobre la llegada de Medina

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se ha pronunciado sobre la llegada de Cristian Medina y la intervención de grupos de inversión en el fútbol argentino. En una entrevista con TyC Sports, Verón afirmó que no tiene conocimiento sobre los detalles del acuerdo que permitió la llegada del jugador, indicando que “el arreglo fue de Foster con Medina, no fue con Estudiantes”. Además, destacó que el club solo aprovechó la oportunidad que se presentó, sin tener participación en el proceso de rescisión del contrato de Medina con Boca.

Verón expresó: “Si fue prolijo o no prolijo, no tengo ni idea. Es un acuerdo privado en definitiva. No sé la situación de Medina ni nada. Nosotros aprovechamos esa oportunidad. No tuvimos participación en eso. Él rescindió y llegó con el pase en su poder. Tiene un contrato con Estudiantes. No tengo ni idea cómo lo hizo”