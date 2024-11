Rubens Barrichello se ofrece para ser compañero de Fernando Alonso en Aston Martin

Fernando Alonso ha tenido un desempeño notable en la temporada actual de Fórmula 1, superando de manera significativa a su compañero de equipo, Lance Stroll. El piloto canadiense ha enfrentado un año complicado, y su posición en el equipo no ha sido cuestionada, en gran parte debido a que su padre es el jefe de la escudería. En este contexto, un antiguo conocido de Alonso ha expresado su interés en unirse a él en la pista.



Rubens Barrichello se ofrece como compañero de equipo

El brasileño Rubens Barrichello, quien tiene 52 años, compartió anécdotas sobre su relación con Fernando Alonso y bromeó sobre la posibilidad de ser su compañero en Aston Martin. En una entrevista en el podcast de la F1, Barrichello comentó: “Si viene ahora y quiere que sea su compañero de equipo en Aston Martin, aún estaría preparado”.

Anécdotas de la carrera virtual

Barrichello relató cómo surgió la idea de unirse a Alonso tras una invitación para participar en la carrera virtual de Le Mans. Durante la competencia, ambos pilotos experimentaron un pequeño incidente: “Cuando él estaba pilotando, tuvimos un pequeño toque y no sabíamos que en el mundo virtual tienes que presionar un botón para entrar en boxes y tener neumáticos y gasolina, él sólo paró para neumáticos y el circuito tiene unos 20 kilómetros, después de ocho minutos nos quedamos sin gasolina”.

A pesar de este contratiempo, Barrichello mencionó que lograron terminar la carrera de manera competitiva: “Luego, les dijimos a los organizadores que nos permitieran volver y nos dejaron cinco vueltas después, pudimos acabar y fuimos competitivos”.

El brasileño también reflexionó sobre la dedicación necesaria para mantenerse en forma y competitivo en el automovilismo: “Todo depende del tiempo que estés aquí. Si ves que te encanta, solucionas todos los problemas posibles. Si te encanta, te mantienes en forma”. Barrichello recordó que Alonso lo contactó hace tres años para que fuera su compañero en las 24 Horas de Le Mans virtuales, afirmando: “No hay nadie más competitivo que yo”.

La competitividad de Alonso

Barrichello también compartió una anécdota sobre la competitividad de Alonso. Recordó un momento en el que estaba en casa con su hijo y se distrajo con su simulador de carreras: “Me acuerdo un día que estaba en casa con mi hijo, me dijo que la comida estaba lista y yo le respondí que iba en un minuto. La próxima vez que me habló, me dijo, ‘papá, la cena está lista’. No me moví de mi simulador, porque estaba ahí y Fernando era igual”.

El ex piloto de Ferrari destacó la dedicación de Alonso al deporte: “Me conectaba al simulador a primera hora y él ya estaba ahí”. Barrichello también reflexionó sobre la longevidad de la carrera de Alonso, señalando: “Impresionante. ¿Cuántos años lleva Alonso corriendo? Porque yo estuve 19, pero ten en cuenta que llegué a tener temporadas de 14 o quizá 16 carreras para empezar, esto no puede ser una comparación ya”.

Finalmente, Barrichello expresó su admiración por la pasión de Alonso por las carreras: “Lo que me encanta de Alonso es que miras sus ojos y le sigue encantando esto”.