Fernando Gago y la incertidumbre en Boca: ¿qué pasará con los refuerzos y Medel?

Mucho se ha comentado recientemente sobre la reacción de Fernando Gago ante la falta de avances en la incorporación de nuevos jugadores. Algunas versiones sugirieron que el entrenador estaba considerando renunciar si la dirigencia de Boca Juniors no lograba resultados pronto en la búsqueda de los refuerzos que él había solicitado para la temporada 2025. Sin embargo, la situación parece haber cambiado, ya que en la noche del martes, Pintita pudo descansar más tranquilo al enterarse de que tanto Alan Velasco como Rodrigo Battaglia estarían más cerca de unirse al club, gracias a la presión que ejercieron en sus respectivos equipos para facilitar su negociación.

La situación de Gary Medel

Por otro lado, se ha confirmado que Gary Medel no tuvo el regreso esperado a Boca Juniors. En las últimas horas, se selló la rescisión de su contrato, tras haber disputado solo 11 partidos en su segundo ciclo con el club. Medel llegó a mediados de 2024, pero su salida se concretó mediante un acuerdo entre las partes, dado que no sería considerado por el estratega. Esta decisión se atribuye no solo a un bajo rendimiento futbolístico, sino también a varios actos de indisciplina.

Rescisión del contrato

La rescisión se produjo seis meses antes de la finalización del contrato. Según informaron desde ESPN el 2 de enero, Medel no se presentó al primer entrenamiento en el predio de Ezeiza, lo que llevó a la conclusión de que estaba trabajando con el club para su salida. A pesar de que estaba claro que no formaba parte de los planes de Fernando Gago, su contrato vigente lo obligaba a presentarse junto al resto de sus compañeros. La ausencia de Medel dejó en evidencia que no habría marcha atrás en su situación.

El enfoque de Gago

Fernando Gago busca tener un plantel comprometido y alineado con su visión. A pesar de que la experiencia con Medel no resultó como se esperaba, en Boca Juniors hay tranquilidad por el acuerdo alcanzado para su salida. Esto permite al entrenador pensar en la incorporación de un jugador extranjero que ocupe el cupo dejado por el chileno, con el objetivo de fortalecer el equipo sin necesidad de que sea un defensor.

Incorporaciones y expectativas

En cuanto a las nuevas incorporaciones, ya se ha acordado la llegada de Ayrton Costa. Sin embargo, algunos en el entorno de Boca mantienen la esperanza de que Sergio Ramos acepte la oferta que le fue presentada en las últimas semanas, convirtiéndose en el referente de la línea defensiva. Aunque se considera un sueño difícil de realizar, también se afirma que no es imposible.