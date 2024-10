Fernando Gago impondrá estrictas normas de peso en Boca: ¿quiénes quedarán fuera?

Fernando Gago implementará estrictos controles de peso en Boca Juniors para asegurar el rendimiento físico de los jugadores.

Fernando Gago se perfila como el próximo entrenador de Boca Juniors, con su llegada prácticamente confirmada a falta de algunos detalles, entre los cuales se incluye el pago de una cláusula de rescisión de 1,5 millones de dólares que permitiría su liberación del club Chivas. Aunque aún no ha tenido la oportunidad de pisar el césped de La Bombonera, Gago ya ha comenzado a implementar decisiones que marcarán su gestión en el equipo.

Una de las medidas que ha dejado clara es su enfoque en la condición física de los jugadores, un aspecto que considera fundamental para el rendimiento del equipo. Gago, conocido por su apodo “Pintita”, ha establecido que todos los futbolistas deberán someterse a un control de peso. Aquellos que no deseen ser pesados o que se encuentren por encima del peso estipulado no podrán vestir la camiseta del club. Esta política, aunque no ha generado controversias recientes, recuerda a la situación de Edwin Cardona, quien fue uno de los casos más recordados en el pasado en relación a este tema. La determinación de Gago en este aspecto es firme y no se prevén excepciones.

El exjugador del Real Madrid busca que sus dirigidos compitan al más alto nivel, enfatizando la importancia de la preparación física como un factor diferenciador en el rendimiento en el campo de juego. A medida que se acerca su llegada, se especula sobre quiénes podrían ser los jugadores que no cumplan con los requisitos establecidos por el nuevo entrenador.

Mientras tanto, el equipo de Boca Juniors se prepara para su próximo encuentro en la Liga Profesional contra Tigre. Sin embargo, la situación de Cristian Lema ha generado preocupación en el cuerpo técnico y los aficionados. Lema, defensor central del equipo, terminó el partido contra Argentino con signos de fatiga y presenta una molestia que está siendo evaluada mediante estudios médicos. La incertidumbre sobre su estado físico es relevante, ya que si no se encuentra en óptimas condiciones, podría ser resguardado para el partido crucial contra Gimnasia en la Copa Argentina, programado para el 19 de este mes.