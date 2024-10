Fernando Gago confirma su permanencia en Chivas y desmiente rumores sobre Boca

El técnico argentino reafirma su compromiso con el club mexicano en un momento decisivo.

Fernando Gago ha experimentado una semana intensa en México, marcada por la reciente derrota de Boca Juniors ante Belgrano de Córdoba, lo que resultó en la destitución de Diego Martínez como entrenador del equipo. En un primer momento, surgieron rumores sobre la posible llegada de Gago a Boca, y durante el sábado, parecía que se había llegado a un acuerdo para que asumiera el cargo de director técnico del club argentino. Sin embargo, Gago fue claro al afirmar que permanecerá en Chivas de Guadalajara.

Previo al Clásico Tapatío, Gago se dirigió a los medios de comunicación y compartió detalles sobre su semana, en la que se enfocó en la preparación para el enfrentamiento contra Atlas, mientras los rumores sobre su posible traspaso a Boca se intensificaban. En una declaración realizada minutos antes del partido, Gago confirmó que no había recibido contacto alguno de Boca, lo que reafirmó su decisión de continuar en Chivas.

El contrato de Fernando Gago con Chivas se extiende hasta diciembre de 2024. Durante la entrada del plantel rojiblanco al Estadio Akron, el exfutbolista del Real Madrid se detuvo para hablar con la prensa, como es habitual. Al ser cuestionado sobre su posible salida hacia Boca, Gago respondió de manera directa: “No tuve ninguna oferta. No tuve ningún llamado, ni yo ni mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo, previa a un clásico”, expresó en una entrevista con Telemundo Deportes.

Además, Gago enfatizó que no recibió ningún tipo de contacto por parte de Boca, lo que proporcionó un respiro a los aficionados de Chivas. “No me contactó nadie de ningún club. No ha pasado. Puede ser que esté siete años acá. Yo tengo contrato con el club y no tuve ofrecimiento de nadie. Soy muy claro con Chivas. No sé por qué se instaló este rumor”, afirmó.

Al ingresar al estadio, Fernando Gago fue recibido con silbidos por parte de los aficionados de Chivas, quienes desaprueban la idea de que el entrenador abandone el equipo antes de finalizar el año. A pesar de esto, Gago mostró su deseo de continuar en el club.

A pesar de las declaraciones de Gago sobre la falta de comunicación con Boca, varios periodistas especializados en el mercado de pases, que han seguido de cerca las negociaciones entre el Xeneize y el entrenador, continúan sosteniendo que las condiciones están dadas para que Gago se convierta en el nuevo director técnico de Boca Juniors.