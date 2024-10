Bofo Bautista lanza duras críticas a Fernando Gago y Boca Juniors tras su salida de Chivas

El exjugador Adolfo “Bofo” Bautista critica duramente a Fernando Gago y Boca Juniors tras su salida de Chivas Guadalajara.

La reciente salida de Fernando Gago del club Chivas Guadalajara ha generado una ola de críticas en México, tanto de dirigentes como de periodistas y figuras emblemáticas del fútbol. La controversia se centra en los términos de su salida, que aunque se basaron en una cláusula de rescisión legal, fueron considerados inadecuados por el equipo rojiblanco.

Adolfo “Bofo” Bautista, un exjugador y reconocido ídolo del fútbol mexicano, expresó su descontento a través de Instagram, lanzando un mensaje contundente hacia Gago. Bautista lo calificó de “mercenario” y lo acusó de llegar a un “equipo chico”, además de criticar su falta de principios y lealtad en su trabajo como director técnico. En sus palabras, Bautista afirmó: “Eres una basura DT, principios ni lealtad tu trabajo, mercenario @fergago5oficial”.

El exfutbolista también dirigió sus críticas hacia el club Boca Juniors, acusándolos de deslealtad y de ser un “equipito” en comparación con su experiencia en el fútbol mexicano. “Recuérdales equipito que estuviste mejor México, jugando fútbol pueden. Solo así sucio mercenarios @bocajrs”, sentenció Bautista en sus redes sociales.

Bautista recordó un incidente de hace 20 años, cuando fue escupido por Jorge “Chino” Benítez, el entonces entrenador de Boca Juniors, durante un partido de la Copa Libertadores en La Bombonera, lo que añade un contexto personal a su crítica.

La ola de comentarios negativos hacia Gago se intensificó tras su decisión de abandonar el equipo Chivas. En un comunicado oficial, la directiva del club informó sobre la situación, dejando entrever su descontento con el entrenador: “En las últimas horas, comunicó directiva decisión volver Argentina junto con cuerpo técnico. En corto plazo anunciará nuestro entrenador, quien asumirá cargo liderazgo compromiso permanentes proyecto deportivo requieren”.

A pesar de que Gago ya había manifestado su interés por regresar a Argentina, se conoció que había contactos con Juan Román Riquelme, pero ambos clubes decidieron no pronunciarse sobre el tema mientras Gago se preparaba para el clásico ante Atlas, que terminó en una derrota de 1-2.

En declaraciones realizadas el 5 de octubre, Gago aclaró que no había recibido ninguna oferta ni llamado de clubes cercanos a él, lo que generó confusión sobre su futuro. “Lo voy aclarar sincero, yo tuve ninguna oferta, ningún llamado gente cercana mí, mi entorno nada. No sé dónde salen estas informaciones. Para mí tranquila semana trabajo. Me contactó nadie, salió información. Yo contacto nadie club, absolutamente. Lo digo acá porque generó verdad ha pasado. Es difícil. Vuelvo repetir, comunicaron conmigo entorno”, expresó Gago.

Desde el club Chivas, se argumentó que la formalización de la salida de Gago se dio el martes de esa semana, cuando el Consejo aprobó avanzar en la ejecución de su salida. El nuevo director técnico se presentará en los entrenamientos, y se espera que conozca a los nuevos jugadores de cara al primer partido contra Tigre, programado para el sábado 19 de octubre. Posteriormente, el equipo se enfrentará a Gimnasia en La Plata el miércoles 23, en un encuentro que se anticipa como crucial.