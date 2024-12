Alex Albon sorprende al elogiar a Franco Colapinto tras su debut en la Fórmula 1

La temporada de Fórmula 1 ha concluido y, tras intensas negociaciones, se han confirmado los 20 pilotos que formarán parte de la parrilla para el año 2025. En este contexto, Franco Colapinto no ha logrado asegurar un asiento y se desempeñará como piloto reserva para Williams. Sin embargo, Alex Albon, su compañero, se muestra optimista respecto a la situación de Colapinto, confiando en que encontrará un nuevo equipo pronto.

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Monza, donde sorprendió al finalizar en el puesto 12. En la siguiente carrera, logró puntuar, lo que generó una gran alegría en el equipo tras la salida de Logan Sargeant. Alex Albon comentó sobre el desempeño de Colapinto, reconociendo que subestimó su velocidad y valentía al superar a otros coches desde su llegada a la categoría.

Colapinto en el simulador para el coche de 2026

En las últimas horas, Alex Albon, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones antes de la pretemporada con Williams, compartió sus impresiones sobre Franco Colapinto. Albon destacó que Colapinto es un “piloto fantástico” y que no esperaba que fuera tan rápido desde su llegada. En una entrevista con Motorsports, Albon expresó: “Siento que ha demostrado su valía y creo que lo veremos de regreso en algún momento en la categoría”.

Desempeño de los pilotos en la temporada

Alex Albon finalizó la temporada con un total de 12 puntos, mientras que Franco Colapinto acumuló 5 puntos. Albon, quien será compañero de Carlos Sainz en Williams a partir de 2025, comentó que la decisión de promover a Colapinto en Monza fue oportuna, ya que el coche estaba en su mejor momento competitivo. Albon indicó: “En términos de tiempo, creo que fue perfecto que llegara cuando el auto estaba en su momento más competitivo y posiblemente más fácil de conducir que ahora”.

Dificultades en la parte final de la temporada

La última parte de la temporada presentó varios desafíos para ambos pilotos de Williams. Desde el Gran Premio de México, el rendimiento del equipo comenzó a decaer, lo que resultó en múltiples inconvenientes para los pilotos. Franco Colapinto enfrentó una serie de problemas, incluyendo dos accidentes en Brasil, dificultades en la clasificación de Las Vegas, un toque con Esteban Ocon en Qatar y un abandono en Abu Dhabi tras un choque con Oscar Piastri.

Albon comentó sobre las dificultades que ambos pilotos enfrentaron, señalando: “Ambos tuvimos un grupo complicado de carreras. No lo culparía demasiado, especialmente en Brasil, bajo lluvia, que es una de las condiciones más desafiantes para un piloto novato. Espero que no se le juzgue por las últimas carreras. No lo merece”. Además, Albon agregó que el coche se volvió complicado de manejar hacia el final de la temporada, lo que afectó su rendimiento y el de Colapinto.