Franco Colapinto revela su inesperada pasión por la cocina mientras espera su futuro en la F1

Franco Colapinto, piloto argentino de 21 años, se encuentra en la espera de definir su futuro en la Fórmula 1, mientras se aproxima el final de la temporada 2024. Aún no tiene claro si será traspasado a Alpine o si continuará como piloto de reserva en Williams. En medio de esta incertidumbre, Colapinto ha compartido detalles sobre su vida personal y sus pasiones.

Pasiones fuera de la pista

Colapinto, originario de Pilar, Argentina, es un ferviente aficionado del club de fútbol Boca Juniors. Cada vez que regresa a su país, se asegura de visitar La Bombonera, el emblemático estadio del club. Sin embargo, además de su amor por el automovilismo y el fútbol, el joven piloto ha revelado una afición menos conocida: la cocina. Para mejorar sus habilidades culinarias, adquirió un libro de recetas, aunque ha encontrado dificultades para llevar a cabo las preparaciones debido a la complejidad de las mismas.

Reflexiones sobre la cocina

En una reciente entrevista con GQ España, Colapinto comentó sobre su relación con la cocina: “Me gustaría saber cocinar. ¿Si me gusta cocinar? No sé, porque no cocino. Me compré hace poco un libro grande de cocina simple, pero cuando lo abrí todas las cosas llevan más de una hora, entonces cocina simple no es”. A pesar de no ser un experto en la cocina, el piloto tiene algunos platos favoritos que prepara ocasionalmente. “Pollo, arroz con huevo, pero no mucho más que eso. Es algo que me encanta comer en familia y me conecta con la gente. Mis favoritas son la de jamón y queso, capresse y carne. Otra comida que me gusta es el asado”, añadió.

Incertidumbre sobre su futuro en la F1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo incierto. Se ha especulado sobre su posible llegada a Red Bull como reemplazo de Checo Pérez, aunque el equipo austríaco parece estar considerando a Liam Lawson o Yuki Tsunoda para esa posición. Además, Flavio Briatore ha mostrado interés en llevar a Colapinto a Alpine, aunque hasta el momento no ha habido una propuesta formal.

En medio de estos rumores, el jefe de Williams, James Vowles, ha expresado su optimismo sobre el desempeño de Colapinto. En una entrevista con The Mirror, Vowles afirmó: “Lo que puedo decirles es esto: ha tenido un desempeño admirable y todavía hay interés en todo el paddock, incluso de nuestra parte, especialmente cuando hay un asiento disponible. Nadie predice lo que ocurrirá en el mercado de pilotos del próximo año. Hay que estar atentos, porque no creo que los cambios hayan terminado. Estén atentos”.