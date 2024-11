Horacio Pagani: humildad y disciplina en el homenaje que lo consagra como figura destacada

Horacio Pagani, reconocido constructor de autos deportivos, fue homenajeado en la Legislatura Porteña como “Personalidad Destacada”. A pesar de su éxito, mantiene una actitud humilde y recuerda sus raíces en Casilda. Este evento resalta su trayectoria en la industria automotriz, donde sus vehículos son considerados entre los mejores del mundo.



Trayectoria de Horacio Pagani

Horacio Pagani, fabricante de autos súper deportivos, ha vivido en Módena, Italia, durante 42 años. Desde su infancia, soñó con mudarse a esta región, famosa por su influencia en la fabricación de coches Ferrari. Los autos que produce, como el Zonda y el Huayra, son altamente codiciados por su atención al detalle y su ensamblaje artesanal, lo que les otorga un aura de romanticismo.

Pagani comenzó su carrera en el automovilismo argentino, participando en la Fórmula 2 Nacional. A finales de los años setenta, se trasladó a Europa, donde recibió consejos de su amigo Oreste Berta y una carta de recomendación firmada por el legendario piloto Juan Manuel Fangio. A pesar de recibir ofertas de trabajo en Maranello, Pagani decidió no aceptarlas, ya que su objetivo era trabajar en su propia empresa.

Al principio, Pagani y su esposa, recién casados, vivieron en una carpa de camping en la ciudad debido a la falta de recursos para pagar un alquiler. A pesar de las dificultades, él estaba “dispuesto a hacerlo” y con paciencia y dedicación, logró convertir su sueño en realidad. Su historia es un ejemplo de perseverancia y dedicación en la búsqueda de un objetivo.

Reconocimiento y filosofía de vida

En una entrevista con Infobae, Pagani expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido, afirmando: “No sé si merezco toda esta atención. Es lindo llegar acá, encontrarse con amigos como Luis Landriscina, me vino a visitar y me alegra, me emociona mucho”. A pesar de su éxito, Pagani no ha cambiado desde que emigró a Italia sin nada.

Su filosofía de vida se centra en la disciplina, que le ha permitido “mantenerse enfocado en los objetivos”. Explicó que, a pesar de los cambios y desafíos que ha enfrentado, siempre ha mirado hacia adelante, aprendiendo de sus errores y comenzando de nuevo cuando ha sido necesario.

El evento en la Legislatura fue organizado en conjunto con el Club de Automóviles Clásicos y presentado por la diputada Sandra Rey. Durante su intervención, Pagani compartió su enfoque sobre cómo seguir superándose, afirmando: “Me levanto con el mismo motor. Tengo una receta, creo que es importante tratar de aprender continuamente. Estar focalizado en eso, creo que es principalmente disciplina, rigor y, obviamente, pasión”.

En 1983, en una entrevista con la revista CORSA, Pagani expresó su sueño de “construir el mejor auto del mundo”. Cuatro décadas después, esa frase sigue siendo un pilar en su vida. Reveló que fue un desafío convencer a alguien para que le diera la oportunidad de crear su propia fábrica. Antes de establecer su empresa, había comenzado construyendo elementos compuestos, siendo un amante de la fibra de carbono.

Pagani describió su sello distintivo como una combinación de alta tecnología y arte, afirmando: “Combinamos alta tecnología con lo artístico, o sea, la unión del arte y la ciencia, algo que nos enseñó Leonardo da Vinci. Eso nos distingue, creo, y eso somos mejores que otros”.

Entre sus clientes se encuentra el famoso piloto Lewis Hamilton, quien hizo un pedido especial para su Zonda, solicitando “una caja manual, otra paleta de volante, para trabajar”. Pagani también destacó el trabajo de Franco Colapinto, quien corre para el equipo Williams en la Fórmula 1, mencionando que es un piloto disciplinado que ha tenido un buen desempeño en las carreras.

Pagani reflexionó sobre el potencial de Argentina, señalando que el país necesita disciplina y credibilidad internacional. La charla concluyó con el merecido reconocimiento a su trayectoria. Tras el evento, Pagani se tomó unas vacaciones en Santa Cruz, y al ser preguntado sobre qué diría a su yo de hace 40 años, respondió: “Creer hasta el último día que respiro”.

Este homenaje resalta no solo su éxito en la industria automotriz, sino también su compromiso con la excelencia y la innovación.