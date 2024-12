Jordhy Thompson revela su conexión inesperada con la Selección Chilena en Rusia

Jordhy Thompson se enfoca en su carrera futbolística en el Orenburg de Rusia, dejando atrás controversias personales. En una reciente aparición en el programa ”De fútbol se habla” de DSports, el exjugador de Colo Colo compartió detalles sobre su actual situación en la liga rusa y su relación con la Selección Chilena. Thompson sorprendió al panel al revelar que recibió una carta de reserva para la última doble fecha clasificatoria de la selección nacional, aunque finalmente no fue convocado.

Detalles sobre la convocatoria

El delantero del Orenburg, que ha estado en el centro de la controversia por no reconocer a su bebé, expresó su satisfacción al recibir la carta de reserva. “El último partido que jugó la Selección me llegó la carta de reserva, esa la tengo”, afirmó Thompson. Además, agregó: “Me puso muy contento porque es un paso, independiente de que al final no me llamaron. Es motivación porque quiere decir que te están viendo, te están analizando”.

Relación con Ricardo Gareca

En cuanto a su relación con el cuerpo técnico de la Selección Chilena, Thompson fue claro al indicar que no ha tenido contacto directo con Ricardo Gareca ni con ningún miembro de su equipo. “No, con nadie. Solo la carta”, manifestó el jugador, subrayando que su única comunicación ha sido a través de la carta de reserva.

Perspectivas futuras

A pesar de no haber sido convocado, el rendimiento de Jordhy Thompson en la Primera División de Rusia podría abrirle oportunidades futuras. Si continúa mostrando un buen nivel, podría convertirse en una opción viable para la Selección Chilena, que se enfrenta a un crucial desafío en marzo, donde buscará asegurar su lugar en el Mundial 2026.