Lauryn Goodman lanza duras acusaciones contra Kyle Walker: ¿qué reveló sobre su paternidad?

Un nuevo episodio en la novela mediática protagonizada por la estrella inglesa Kyle Walker ha captado la atención de los medios locales tras las recientes declaraciones de Lauryn Goodman, quien fue amante del jugador del Manchester City y engañó a su esposa Annie Kilner. En su última aparición, Goodman, conocida por su participación en el programa británico Celebs Go Dating, arremetió contra el futbolista al denunciar su abandono hacia los dos hijos extramatrimoniales que comparte con ella. La mujer, de 33 años, no se quedó callada ante lo que considera una falta de responsabilidad paterna por parte del defensor del Manchester City, quien es una pieza clave en el equipo dirigido por Pep Guardiola. Es importante recordar que tuvieron su primer hijo, Kairo, durante un periodo en el que Walker estaba separado de Kilner, y que además tiene otros cuatro niños. Posteriormente, la pareja tuvo a Kinara, fruto de una breve aventura. Sin embargo, Goodman dejó claro que mantiene una relación cercana con ninguno de los niños y que Walker no cumple un rol activo en sus vidas.

A través de una publicación en redes sociales, Goodman expresó su frustración y tristeza por la situación: “Si bien mi corazón está abusado, desearía que tuviera la misma compasión que quienes abandonó, tener ellos”. La madre de Kinara también criticó la actitud de la industria del fútbol, sugiriendo que los logros deportivos han llevado a Walker a delegar su responsabilidad como padre: “Especialmente ahora que sabe cuánto está afectado Kairo, me deja sorprender cómo se ha ocultado esto debajo de la alfombra porque él puede patear la pelota ‘bien’”.

El conflicto entre Walker y Goodman es reciente. Ambos están involucrados en disputas legales públicas que complican cualquier posibilidad de reconciliación. Goodman aseguró que tiene la esperanza de que puedan superar sus diferencias por el bienestar de los niños: “Espero que todos podamos seguir adelante y hacer lo correcto para ellos. Tengo fe en que construirán puentes, al fin y al cabo, compartimos maravillosos momentos y la vida es demasiado corta”. En una entrevista con el medio Closer, la figura de la selección de Inglaterra profundizó en su deseo de retomar el contacto con sus hijos: “Tengo que ser un padre que regrese a ellos y continúe construyendo con ellos. Espero que sea más temprano que tarde, empezando a comprender ahora. Pregunta a un papá si se da cuenta de que tal vez su elección (no estar cerca) fue errónea. Siempre le digo que está ocupado jugando al fútbol, pero ya no cree en mis excusas”.

La tensión en torno a Walker ha escalado en los últimos meses, cuando, según informó el diario The Sun, su ex pareja Kilner presentó una denuncia policial contra él por mensajes amenazantes enviados a través de WhatsApp, en los que supuestamente expresaba deseos de “verla muerta”. Este incidente se suma a una serie de controversias que enfrenta el jugador del Manchester City, quien actualmente está en medio de un proceso de divorcio iniciado a principios de este año.