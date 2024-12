River Plate se prepara para cambios: ¿qué futuro les espera a Nacho Fernández y Lanzini?

El 2024 de River Plate ha sido un año complicado en el ámbito deportivo. El club de Núñez comenzó la temporada con Martín Demichelis como entrenador y la finalizó con Marcelo Gallardo al mando, pero ninguno de los dos logró obtener un rendimiento satisfactorio del equipo. Además, varios jugadores han mostrado un rendimiento por debajo de lo esperado, como es el caso de Nacho Fernández, Claudio Echeverri y Manuel Lanzini, quienes no han contribuido a la construcción de un juego colectivo eficaz.

Sin duda, los aficionados de River Plate esperaban que futbolistas como el ex Gimnasia, la joya de inferiores que ahora se encuentra en el Manchester City, o el ex West Ham asumieran un rol protagónico en el equipo, pero esto no se materializó. Por esta razón, los hinchas estaban convencidos de que jugadores como Nacho Fernández o Manuel Lanzini dejarían el club en el presente mercado de pases, aunque parece que esto no ocurrirá.

Nacho Fernández ha disputado un total de 283 partidos con River, anotando 39 goles y brindando 50 asistencias.

A pesar de que la situación de Manuel Lanzini aún está por resolverse, ya que podría quedarse en el club si acepta una reducción salarial, en las últimas horas se ha confirmado que Nacho Fernández continuará formando parte del plantel de Marcelo Gallardo en 2025. Esta información ha sido corroborada por varios periodistas que cubren la actualidad del club, como Damián Augusto Villagra y Nicolás Distasio.

El ex volante de Atlético Mineiro tiene contrato con River hasta diciembre de 2025, por lo que solo era necesaria la aprobación de Marcelo Gallardo para su continuidad. Tras una conversación entre el jugador y el entrenador, se habría decidido darle otra oportunidad a uno de los “héroes de Madrid”, lo que significa que Ignacio Fernández seguirá vistiendo la camiseta del Millonario por un año más.

Durante sus dos etapas en el club (2016-2020 y 2023-actualidad), Ignacio Fernández ha conseguido un total de 10 títulos.

### River busca volantes creativos

A pesar de que Nacho Fernández permanecerá en River en 2025, el ex volante de Gimnasia y Esgrima La Plata comenzará en una posición desventajosa en la consideración de Marcelo Gallardo y deberá esforzarse para ganarse un lugar en el equipo a través de buenos desempeños. El entrenador del Millonario es consciente de que una de las principales debilidades de su equipo en el último semestre ha sido la falta de creación de juego desde el mediocampo hacia adelante, por lo que es imperativo reforzar esa área.

En este contexto, la dirigencia de River ya se encuentra en negociaciones por varios mediocampistas creativos. Entre los nombres destacados se encuentran Leonardo Fernández, actualmente en Peñarol y considerado una de las figuras de la última Copa Libertadores, y Juan Fernando Quintero, ídolo del Millonario que tiene contrato con Racing, pero no continuará en la Academia. Además, varios periodistas partidarios del club, como Juan Cortese y Nicolás Distasio, han afirmado que hay un “tapado” que podría “romper el mercado”, por el cual ya se han iniciado las tratativas.