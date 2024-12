Novak Djokovic critica la falta de transparencia en el manejo de casos de dopaje en el tenis

El tenista serbio Novak Djokovic ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el tratamiento de los casos de dopaje en la ATP, en el contexto de su inminente participación en el torneo de Brisbane. Djokovic, quien ha ganado 24 títulos de Grand Slam y ha sido número uno del mundo, ha señalado las desigualdades que, según él, favorecen a los jugadores con un ranking más alto en comparación con otros competidores. Estas declaraciones surgen en un momento de tensión en el mundo del tenis, especialmente tras el caso de dopaje del jugador Jannik Sinner y la controversia que rodea a la actual número dos del mundo, Iga Swiatek.

Declaraciones de Djokovic sobre el dopaje en el tenis

Las críticas de Djokovic se producen en un contexto donde el australiano Nick Kyrgios, con quien compartirá equipo en dobles, ha descrito la integridad del deporte como “horrible”. Djokovic afirmó: “Creo que tiene argumentos válidos respecto a la coherencia de los protocolos. Tenemos que esperar que sus casos sean resueltos este año”, refiriéndose a las disparidades en las sanciones impuestas a los jugadores.

En particular, Djokovic se refirió a la demora en hacer público el caso de Sinner, quien dio positivo por clostebol, un esteroide anabólico, en marzo de este año, pero cuyo resultado no se comunicó hasta agosto, justo antes del inicio del US Open. Djokovic comentó: “La ITIA ha explicado por qué ocultó el resultado durante cuatro meses. Fue frustrante para muchos de nosotros permanecer en la ignorancia”, durante una conversación con los medios en la ciudad australiana.

Reacciones de Swiatek y el sistema de sanciones

Por su parte, Iga Swiatek, quien también ha estado en el centro de la polémica, se refirió a su propio caso relacionado con la trimetazidina. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) aceptó su explicación de contaminación involuntaria, lo que resultó en una suspensión reducida a solo un mes. Swiatek comparó estas resoluciones con la situación de la jugadora rumana Simona Halep, cuya sanción inicial en 2022 fue de cuatro años, pero que fue reducida a nueve meses tras apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Swiatek expresó su confusión sobre el sistema de sanciones, preguntándose: “¿Por qué se trata a todos de la misma manera? Quizás haya razones relacionadas o porque algunos tienen el apoyo financiero de equipos jurídicos fuertes”. A pesar de la controversia, Swiatek destacó que cree en la versión de Sinner sobre la contaminación involuntaria atribuida a su fisioterapeuta, insistiendo en que los procedimientos deben ser claros y justos para mejorar la transparencia en el deporte.

Djokovic y su nueva etapa con Andy Murray

Además de abordar el tema del dopaje, Djokovic también habló sobre una nueva etapa en su carrera, mencionando su reciente incorporación del escocés Andy Murray como entrenador a distancia. Djokovic comentó: “Ha estado conmigo unos 10 días durante el periodo de preparación para mi llegada a Australia. Es meticuloso y tiene una perspectiva única del juego”.

El tenista serbio describió la experiencia de compartir la cancha con uno de sus mayores rivales como algo extraño, pero que espera le brinde una nueva mirada y beneficios en su juego.

Djokovic concluyó su intervención sin ofrecer un resumen o conclusión, manteniendo el enfoque en los temas tratados.