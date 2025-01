Disney+ anuncia el estreno de Tu amigo y vecino Spider-Man y asegura tercera temporada antes de su debut

El próximo 29 de enero, Disney+ lanzará Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood), una nueva serie animada de Marvel que promete ofrecer una perspectiva renovada sobre el icónico héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko. Esta serie, que contará con una temporada de 10 episodios, llevará a los espectadores a vivir nuevas y emocionantes aventuras del arácnido, quien se ha consolidado como uno de los superhéroes más representativos de la cultura pop. Sin embargo, a pesar de que aún no ha debutado, ya se ha dado a conocer una emocionante actualización sobre el futuro de este esperado proyecto. Brad Winderbaum, Director de Televisión y Streaming de Marvel, confirmó en una reciente entrevista que la serie tiene asegurada una tercera temporada, después de que en 2022 se aprobara la segunda entrega. Durante la charla, Winderbaum expresó su entusiasmo por el proyecto al declarar que estaba “perdidamente enamorado de estos personajes” y añadió: “También tenemos luz verde para 3, en un par de semanas, escucharé la propuesta del programa, soy fan, no puedo esperar“. Esta noticia refuerza el compromiso de Marvel con la expansión de su universo en el formato animado. Además, el ejecutivo destacó que “se hace cada vez más profunda la narrativa en las temporadas posteriores“, lo que genera grandes expectativas sobre el desarrollo de la historia y los personajes. También compartió el progreso de la producción, revelando que están en plena etapa de desarrollo. Según sus palabras: “Ya leí todos los guiones y estamos a mitad de las animaciones. Lo que Jeff Trammell (showrunner) está construyendo es un ladrillo que comienza a dar frutos“. La serie tomará como referencia la icónica estética de los años 60 que inmortalizó los cómics originales, pero ofrecerá una narrativa fresca y diferente. Situada temporalmente después de los eventos de Civil War, la serie desvía intencionalmente de las películas del Universo Cinematográfico para explorar direcciones con mayor libertad creativa. La sinopsis oficial indica: “En lugar de regresar a su departamento y encontrarse con Tony Stark en su casa, es otro Norman Osborn quien está charlando con tía May cuando él entra por la puerta. Y, al igual que él, empujó a Peter hacia la atención que necesitaba, tener un mentor que lo envía por una trayectoria inesperada, cruzándose con muchos personajes inesperados de Marvel“. La serie contará con las voces protagónicas de Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Charlie Cox, Hugh Dancy, Kari Wahlgren y Zeno Robinson, entre otros.