Sifup advierte: “La Supercopa no se jugará sin acuerdo con la ANFP”

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile enfrenta un obstáculo significativo debido a un paro anunciado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). Este miércoles, el presidente del Sifup, Gamadiel García, comunicó que la Supercopa no se llevará a cabo a menos que se logre un acuerdo sobre los puntos planteados por el sindicato.



Paro del Sifup y sus implicaciones

Gamadiel García enfatizó que, hasta el momento, no ha habido avances en las negociaciones. El Sifup ha confirmado la paralización de la actividad futbolística en Chile, lo que afecta el inicio de la temporada 2025. Esta decisión se debe a que el Consejo de Presidentes de la ANFP no aceptó ninguna de las 11 medidas propuestas por el sindicato para los torneos de Primera, Primera B y Segunda División.

García declaró: “Esta final no se jugará a menos que lleguemos a un acuerdo con los puntos que hemos puesto sobre la mesa. Hasta el momento no hay avances para llegar a un acuerdo”.

Responsabilidades en la ANFP

El presidente del Sifup también hizo hincapié en que el sindicato está dispuesto a dialogar, pero señaló que la responsabilidad recae en el Consejo de Presidentes, que es quien vota las bases de los torneos. “No puedo culpar al directorio de Pablo Milad en la ANFP, porque ellos no toman ninguna decisión. El Consejo de Presidentes es quien vota las bases de los torneos”, afirmó García.

Además, García advirtió sobre la situación crítica del fútbol chileno, indicando: “Si no tenemos el cambio que hemos solicitado, si no tenemos una directiva en la ANFP que pueda tomar decisiones sin conflicto de interés, nuestro fútbol se está enterrando cada vez más en un hoyo donde no podrá salir”.

Objetivos del Sifup

El exjugador y actual presidente del Sifup concluyó su declaración afirmando que el sindicato no busca perjudicar el fútbol chileno, sino que desea “darle un alivio de competencia, de respaldo a las leyes y que las cosas se hagan de manera correcta en lo deportivo”.

La situación actual plantea un desafío considerable para la ANFP y los clubes involucrados, ya que la Supercopa es un evento importante en el calendario del fútbol chileno.