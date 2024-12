Boca Juniors enfrenta cambios: despedidas y refuerzos en medio de tensiones internas

A pocos días de que finalice el 2024, Boca Juniors se encuentra en un proceso de reestructuración, centrando su atención en la incorporación de nuevos refuerzos para el inicio de la pretemporada. Al mismo tiempo, el club debe gestionar la salida de varios jugadores que no continuarán en la institución. Algunos de estos futbolistas han tenido desacuerdos con la dirigencia respecto a su futuro, lo que ha llevado a que su paso por el club no haya sido del todo satisfactorio. Tras la salida de Cristian Medina debido a la activación de su cláusula de rescisión, Nicolás Valentini también se despidió del club, dejando una emotiva carta en sus redes sociales.

La situación de Nicolás Valentini

Valentini, al igual que Medina, fue uno de los jugadores que se encontró en una situación complicada con el cuerpo técnico y la dirigencia, tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Boca Juniors tenía la intención de aumentar su cláusula de salida, que estaba fijada en 10 millones de dólares, sin embargo, el jugador no estaba de acuerdo con esta propuesta. Además, Valentini solicitó el pago de un retroactivo que databa desde enero de 2023. Aunque el club aceptó la oferta que él presentó para la renovación, el defensor decidió rechazarla. A pesar de esta situación, en su despedida, Valentini dejó mensajes dirigidos a la dirigencia del club.

La emotiva despedida de Valentini

En su cuenta de Instagram, Valentini expresó: “Lo que jamás quise es irme de esta manera, pero hubo decisiones y manejos en los cuales yo no tuve influencia. Siempre quise intentar encontrar una solución para el club del cual soy y siempre seré hincha. Llegué siendo un niño que durante estos 10 años, con la ayuda de los que conforman este maravilloso club, me pude formar como jugador y como persona. Boca Juniors siempre será mi segunda casa. Agradecerles nuevamente y decirles que no es un adiós, sino un hasta luego”.

La salida de Cristian Medina

En cuanto a la situación de Cristian Medina, su salida de Boca Juniors fue igualmente conflictiva. Después de varios meses de incertidumbre, Medina decidió hacer uso de su cláusula de rescisión, lo que permitió que el club de la Ribera recibiera 15 millones de dólares netos en un único pago. Boca Juniors rechazó ofertas del Fenerbahce, ya que estas eran inferiores en términos económicos y se proponían en tres cuotas, lo que resultó en un beneficio económico para la institución.

Detalles sobre el traspaso de Medina

La suma millonaria que permitió la salida del mediocampista del equipo azul y oro fue abonada por el grupo Foster Gilet, que tiene planes de desembarcar en Estudiantes en los próximos meses, siempre y cuando la afición del club lo acepte mediante votación. Por el momento, para iniciar su etapa en el club platense de manera discreta, el grupo inversor prestará a Medina a la institución presidida por Juan Sebastián Verón hasta mediados de 2025.