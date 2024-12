Boca se prepara para el mercado de pases: ¿quiénes serán las nuevas incorporaciones?

Boca Juniors ha confirmado la llegada de Carlos Palacios en un mercado de pases que se considera crucial para su participación en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Los aficionados del club están expectantes por conocer las nuevas incorporaciones del Xeneize, mientras que el Consejo de Fútbol trabaja en las negociaciones con los jugadores de interés. Al mismo tiempo, la dirigencia debe prestar atención a las posibles salidas que podrían afectar la formación del equipo que dirigirá Gago, incluyendo la situación de Luis Advíncula.

El rendimiento de Advíncula en los últimos partidos no ha sido el más destacado, acumulando dos expulsiones en encuentros clave para el equipo. Sin embargo, el jugador, conocido como el Rayo, ha expresado su deseo de continuar en el club de la Ribera con el objetivo de recuperar su mejor nivel. A pesar de que varios equipos, incluidos clubes argentinos como Talleres, están interesados en su fichaje, el peruano ha manifestado su intención de seguir vistiendo la camiseta azul y oro. Según la información proporcionada por Emiliano Raddi, Advíncula ha rechazado por segundo año consecutivo una oferta del club brasileño Santos.

Luis Advíncula seguirá en Boca

Ante el interés del equipo brasileño, Advíncula agradeció la propuesta, pero subrayó que su objetivo es participar en el Mundial de Clubes con Boca Juniors. De esta manera, el lateral de 34 años iniciará su cuarta temporada con el Xeneize, habiendo llegado al club a mediados de 2021. El futbolista cuenta con un contrato vigente que se extiende hasta finales de 2026, tras haber renovado su vínculo en mayo de este año.

La despedida de Nicolás Valentini

Por otro lado, Nicolás Valentini se despidió del club con un mensaje contundente dirigido a la dirigencia de Boca Juniors. Valentini fue uno de los jugadores que no continuó en el equipo tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. El club había mostrado interés en aumentar su cláusula de salida, pero el jugador no estaba de acuerdo. Además, solicitó el pago de un retroactivo desde enero de 2023. Aunque Boca aceptó la oferta de renovación que Valentini presentó, el jugador decidió rechazarla.

En su despedida, Valentini dejó un mensaje en sus redes sociales, donde expresó: “Lo que jamás quise es irme de esta manera, pero hubo decisiones y manejos en los cuales yo no tuve influencia. Siempre quise intentar encontrar una solución para el club del cual soy y siempre seré hincha. Agradecerles nuevamente y decirles que no es un adiós, sino un hasta luego”