Leandro Paredes genera expectativa entre hinchas de Boca tras su ausencia en la victoria de Roma ante Udinese

Leandro Paredes no participó en el partido que la Roma ganó 2-1 como visitante ante el Udinese, correspondiente a la fecha 22 de la Serie A. Esta situación ha generado reacciones entre los hinchas de Boca Juniors, quienes consideran que su ausencia podría ser una señal positiva en las negociaciones para su regreso al club, tras la oferta realizada por la dirigencia encabezada por el presidente, Juan Román Riquelme. El volante de 30 años fue convocado por el entrenador Claudio Ranieri, pero no fue incluido en el once inicial, lo que llamó la atención de los seguidores.

Minutos antes del inicio del encuentro, circuló un video en el que se podía ver a Paredes sonriendo en los pasillos del estadio rival, el Bluenergy Stadium de Udine. Este jueves, el oriundo de San Justo había sido titular y capitán en la derrota 1-0 ante el AZ Alkmaar en la séptima jornada de la fase de grupos de la Europa League. Su ausencia en el partido contra el Udinese ha dado lugar a especulaciones sobre un posible retorno a Boca Juniors, después de doce años desde su salida del club.

Las redes sociales se hicieron eco de la situación, con reacciones de los hinchas, especialmente en Twitter. Un usuario, @GreciaCCH, comentó: “¿De capitán a suplente? Algo raro”. Otro, @e7_cabj, expresó: “No quería ilusionarme, ya me ilusioné, venga favor”. También se leía: “¡A 3 partidos renovación automática!” (@Dami_cabj10) y “Leandro, venite a Boca. Libertadores, Mundial de Clubes, después jugás el Mundial. Retírate en tu casa” (@AniC92890078).

Es importante señalar que la decisión de no incluir a Paredes en el partido podría deberse a un deseo de preservarlo para el próximo encuentro contra el Eintracht Frankfurt, en la octava jornada de la fase regular, donde la Roma necesita ganar para mantener sus posibilidades de continuar en la segunda competencia de clubes más importante de Europa. Por ejemplo, Paulo Dybala también comenzó el partido en el banco y luego ingresó.

En esta etapa en la Roma, Paredes ha disputado 120 partidos, anotando 10 goles y brindando 11 asistencias. Su contrato con el club italiano vencerá en junio próximo, lo que le permite negociar con otros clubes. En este contexto, el futbolista busca cerrar su incorporación a un equipo en un año cargado de competencias, siendo su prioridad ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo en Estados Unidos. Además, se suman las competiciones locales, donde su equipo en la liga argentina logró avanzar a los 16avos de final tras golear 5-0 al Argentino Monte Maíz el miércoles.

El periodista Tato Aguilera de TyC Sports, quien cubre la actualidad del futbol, comentó sobre la situación de Paredes, indicando que “lo de Paredes, resta que hable él si le pueden igualar a Cavani, viene a pagar lo que gana, debería ver cómo hace el resarcimiento para romper con el italiano”. La negociación por Paredes forma parte de un mercado de pases en el que Boca Juniors ha retirado una inversión de aproximadamente 25 millones de dólares para contratar a sus siete refuerzos que se han incorporado al plantel dirigido por Fernando Gago.