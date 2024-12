Marcelo Gallardo toma decisiones clave sobre el futuro de Robert Rojas en River Plate

River Plate no concluyó el año de la manera esperada, sin embargo, la ilusión por el futuro se mantiene firme de cara a la temporada 2025. Con la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes como objetivos principales, el entrenador Marcelo Gallardo se enfrenta a la tarea de evaluar tanto las posibles incorporaciones como las salidas del plantel. Además, debe decidir el destino de los jugadores que regresan de sus préstamos, considerando si tendrán una oportunidad en el equipo o si deberán ser cedidos nuevamente. En este contexto, sin esperar a analizar el rendimiento de los jugadores en la pretemporada, el Muñeco ya ha tomado una decisión respecto a uno de ellos.

Regresos y decisiones en el plantel

Al menos siete jugadores de River están programados para regresar al club de Núñez tras finalizar sus respectivos préstamos. Uno de estos jugadores es un conocido de Marcelo Gallardo, y parece que no tendrá un lugar en la nueva etapa del entrenador en el Millonario. Este jugador es Robert Rojas, quien fue cedido al Vasco da Gama, pero no logró cumplir con los objetivos establecidos en su contrato que permitieran activar la opción de compra obligatoria. Por lo tanto, Rojas deberá regresar a Argentina.

Rojas tenía la obligación de participar en el 60% de los partidos para que se activara la cláusula de compra. Dado que no tiene posibilidades de competir por un puesto en el plantel de River, la directiva ya está en negociaciones para facilitar una nueva salida de Robert Rojas. El club Olimpia de Paraguay ha mostrado interés en el defensor, y desde River no ven con malos ojos la posibilidad de otro préstamo, aunque hay detalles que aún deben resolverse. Rojas tiene un contrato vigente con la institución de Núñez hasta diciembre de 2025, por lo que será necesario renovarlo al menos por un año para evitar que quede libre al final de su cesión. Además, se intentará incluir una opción de compra en el nuevo contrato.

El regreso de Enzo Pérez

En otro aspecto relacionado con el plantel, Enzo Pérez está cada vez más cerca de regresar a River. Tras haber conseguido un nuevo título con Estudiantes, el excapitán del Millonario se encuentra a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Gallardo para la temporada 2025. Los aficionados han estado esperando su retorno desde el momento en que se marchó y se ilusionan con que pueda aportar su mejor versión en el próximo año. Aunque aún quedan algunos detalles por definir, Pérez ha confirmado su salida de Estudiantes y se espera que en los próximos días se anuncie su llegada a la Banda.

En sus propias palabras, Pérez declaró: “Como dije desde un principio cuando llegué al club, mi decisión iba a ser al final. Hablé con los dirigentes y lo acabo de comunicar al grupo. No lo quería decir de antemano porque quería enfocarnos en el partido. Tomé la decisión de no seguir en el club. No voy a renovar así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta”, tras la victoria sobre Vélez.