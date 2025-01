Antonella Ríos reflexiona sobre su año sin alcohol y las consecuencias sociales que enfrenta

Antonella Ríos ha compartido en redes sociales su experiencia de un año sin consumir alcohol ni fumar, destacando las repercusiones sociales de esta decisión.

Reflexiones sobre el cambio de hábitos

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz Antonella Ríos interactuó con sus seguidores, planteando la pregunta sobre si sus experiencias al dejar de beber y fumar han sido similares a las de ellos. En su mensaje, Ríos expresó: “No sé si les pasa a ustedes, estos son procesos que uno vive, pero siempre ha estado latente esa sensación de que no me satisface lo cotidiano”.

La actriz, que ha estado alejada de estas sustancias durante aproximadamente un año, mencionó que esta decisión ha tenido un impacto en su vida social. “Eso me ha marginado a nivel social de celebraciones que son tradicionales donde la gente toma y lo pasa bien y se borra”, comentó Ríos, refiriéndose a cómo su elección ha afectado su participación en eventos donde el consumo de alcohol es habitual.

La importancia de la conciencia

Antonella Ríos también reflexionó sobre su preferencia por estar consciente de sus experiencias. “Me pasa que no me gusta borrarme, me gusta estar consciente de lo que vivo y observar las conductas del resto para entenderme a mí misma”, añadió. Esta toma de conciencia ha sido apoyada por su terapeuta, Paola, con quien ha trabajado durante cuatro años.

Conexión y comprensión

La actriz de 50 años continuó compartiendo sus pensamientos sobre la vida social y la necesidad de encajar en un sistema. “Me he dado cuenta que día a día estoy mucho más hacia adentro que hacia afuera, pese a que uno trabaja en un sistema, convive con mucha gente y necesita de alguna manera hacer un camuflaje o maquillaje social para encajar, formar parte de un sistema”, explicó Ríos.

Además, mencionó que a menudo desea estar en su hogar, en su zona de confort, rodeada de sus perros y sus hijos. Sin embargo, también enfatizó la importancia de abordar estos temas públicamente para fomentar la conexión y la comprensión entre las personas. “Es importante ponerlo sobre la palestra para poder conectar y entendernos entre todos”, concluyó.