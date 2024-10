Belén Mora aclara su estado de salud tras preocupante episodio durante su embarazo

La comediante comparte detalles sobre su estado de salud y tranquiliza a sus seguidores.

Durante los últimos días, Belén Mora ha enfrentado un complejo episodio relacionado con su salud en el contexto de su embarazo. La comediante, quien se encuentra en la espera de su tercer hijo, decidió ausentarse de Instagram, lo que generó preocupación entre sus seguidores. A mitad de semana, Mora comunicó a sus fans que se tomaría un tiempo fuera de la plataforma, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las razones de su decisión en ese momento.

La ausencia de la comediante en redes sociales llevó a una ola de mensajes de preocupación de sus seguidores, lo que motivó a Belén a aclarar la situación más adelante. En un video compartido a través de sus historias de Instagram, Mora confirmó que su ausencia se debía a algunos síntomas incómodos que había estado experimentando, aunque aseguró que su estado de salud había mejorado.

“Hola queridos, acá estamos un poco mejor”, expresó Belén en el video, donde también mostró su pancita de embarazada. En su mensaje, detalló: “(Estoy) paliducha y ojerosa, pero ya no hay vómitos, la guata ya no está dura y no hay fiebre. Gracias a quienes se han preocupado”.

Es importante mencionar que Belén Mora está esperando a su tercer hijo, que será el segundo fruto de su relación con Toto Acuña. En ocasiones anteriores, la comediante había compartido que se trata de un niño, afirmando que “va a ser el último hombre de la dinastía Acuña”. Este anuncio ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes han estado atentos a su estado de salud y a los avances de su embarazo.