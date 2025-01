Benjamín Vicuña aborda el escándalo de Wanda Nara e Icardi durante estreno de su nueva película

Benjamín Vicuña tuvo que abordar nuevamente el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez. El actor chileno se encontraba en la presentación de su nueva película, El silencio de Marcos Tremmer, cuando fue abordado por el programa de farándula argentino Intrusos. La avant premier de la película se llevó a cabo en el cine Gaumont, donde Vicuña desempeña el papel protagónico. Durante el evento, además de invitar al público a disfrutar de la producción, el actor fue consultado sobre cómo había pasado las fiestas de fin de año. “Año Nuevo lo pasamos espectacular”, afirmó, recordando que había compartido imágenes en su cuenta de Instagram junto a su pareja Anita Espasandin y sus hijos, las cuales fueron replicadas por diversos medios de comunicación.

El periodista del programa insistió en si había coordinado la presentación de su nueva pareja con las madres de sus hijos. A lo que Vicuña respondió: “Así como pedir permiso no. Soy supercauteloso a la hora de hablar. En el caso de Anita fuimos muy despacito. Nos conocemos hace ya hace bastante. Así que para las fiestas ya se conocían”. La reportera también preguntó si le habían consultado si sus hijos podían conocer a Mauro Icardi, considerando que este sería el nuevo novio de China Suárez, y que los hijos de Vicuña, Magnolia y Amancio, habrían estado junto al jugador y sus dos hijas, Francesca e Isabella. Vicuña respondió de manera contundente: “¿Si me preguntan a mí? No, no me preguntaron”.

El actor continuó explicando que la situación con los niños es un tema delicado: “Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho”. Además, fue consultado sobre si conoce personalmente a Icardi, a lo que Vicuña respondió: “No, no lo conozco”.

Por otro lado, Wanda Nara, madre de las hijas de Icardi, comentó que sí había tenido una conversación con el actor chileno. En una entrevista con Susana Giménez, Nara afirmó: “Le pedí el teléfono a mi hermana y le pregunté unas cosas. Fue muy cordial, me habló con mucho respeto”. Esta declaración añade un nuevo matiz a la situación, dado que muestra que, a pesar de la controversia, hubo un intento de comunicación entre las partes involucradas.