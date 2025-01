Bombo Fica reflexiona sobre el paso de Juan Pablo Flores por el Festival de Las Condes y su futuro en la comedia

El comediante Bombo Fica fue el invitado del reciente episodio de Plan Perfecto en CHV, donde compartió detalles sobre su exitoso paso por el Festival de Las Condes y su decisión de alejarse de los festivales televisados. Durante la conversación, el humorista envió un mensaje a su colega Juan Pablo Flores, quien también se presentó en el escenario del Parque Padre Hurtado, pero cuya actuación no logró convencer al público. “Quiero mandarle un saludo a mi amigo Flores, decirle que lo que pasó es parte de la vida nomás, él es muy talentoso”, expresó Bombo Fica.

Análisis del desempeño de Juan Pablo Flores

En el contexto de su intervención, Bombo Fica analizó el desempeño de su colega en el Festival de Las Condes. “Yo creo que él estaba acostumbrado más a los lugares más cerrados, teatros más pequeños. La verdad que en estos grandes escenarios hay que ir preparado con otro tipo de rutina”, aseguró el comediante. Además, añadió: “Pero es parte del aprendizaje, yo creo que él se va a tomar la revancha, va a volver un día y la va a romper, porque al otro día sale el sol”.

Comentarios de la animadora del festival

Por su parte, Diana Bolocco, quien fue la animadora del festival, comentó sobre la actuación de Juan Pablo Flores: “Yo creo que él estaba nervioso desde que entró (…) tenía la boca seca, yo creo que estaba muy nervioso, llevaba cinco años fuera de todo tipo de escenarios y efectivamente tal vez le faltó probar más su rutina”. “Pero eso él nomás lo sabe, algo que él tiene en su consciencia que analizarlo”, agregó Bombo Fica en referencia a los comentarios de Bolocco.

Reflexiones sobre la comedia y el escenario

Más adelante, Bombo Fica compartió su perspectiva sobre la comedia y el proceso de actuar en escenarios grandes. “Lo que yo le puedo decir como comediante, ya que me estoy retirando de los escenarios, es que él es joven, y tiene todo el tiempo del mundo para darse una revancha. Compadre, la vida continúa y usted es talentoso. A mí me encanta con el ‘Cotito’ y esos personajes”, afirmó el humorista. También destacó la dificultad de hacer reír: “Hacer reír no es ningún chiste, la gente cree que es la papa, y no es así”.

Opinión sobre la participación en festivales

Cuando se le preguntó si consideraba un error que Flores hubiera aceptado participar en el festival, Bombo Fica respondió: “Eso es algo bien personal, pero hoy día nos demuestra el espectáculo que algunos van con 10 chistes buenos y triunfan en Viña (…) Esto hoy día es circunstancial”.

A través de estas declaraciones, Bombo Fica ofreció una visión comprensiva sobre los desafíos que enfrentan los comediantes en grandes escenarios y la importancia de la experiencia en el desarrollo de su carrera.