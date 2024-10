Fran Maira sorprende al renunciar a “Ganar o Servir” en busca de su felicidad personal

Durante la noche del jueves en el programa “Ganar o Servir”, se llevó a cabo un duelo de eliminación que enfrentó a Botota Fox y Faloon Larraguibel. En esta competencia, las participantes debían rescatar cinco monedas que estaban amarradas en tótems y trasladarlas utilizando carros. Desde el inicio, Faloon tomó la delantera en la prueba, mientras que Botota enfrentó dificultades para deshacer los nudos, lo que le provocó quejas de dolor en su brazo. Finalmente, Faloon logró colocar su última moneda, lo que la coronó como ganadora y dejó a Botota fuera del programa.

Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Fran Maira tomó la palabra y sorprendió a todos al expresar: “Quiero darle mi lugar hoy a Botota. Necesito ser honesta conmigo misma, y siento que he cumplido un ciclo aquí, y que ya terminó. Ha sido una experiencia increíble para mí, pero Botota y Faloon merecen quedarse aquí”. La conocida como “Dama de Hierro” también confesó que el rating no era una preocupación para ella en su debut en Mega.

Al escuchar las palabras de Fran, los animadores le preguntaron si su decisión estaba relacionada con la salida de Austin Palao. Ella respondió sinceramente: “En estos últimos días he sentido que mi mente y mi corazón no están aquí. Creo que lo he dado todo y más, he creado una historia muy linda, y todos tenemos un ciclo y un fin… y creo que éste es el mío”.

Raimundo Cerda, uno de los animadores, expresó su tristeza por la partida de su amiga, comentando: “Te amo y no estoy feliz con tu decisión, pero si es lo que necesitas, vamos con todo. Estoy aquí por ti, ahora y siempre”. A lo que Fran respondió: “Amigo, tenía que seguir mi corazón. No puedo seguir aquí si no soy feliz. Necesito volar”.

Por su parte, Oriana Marzoli, a pesar de los recientes enfrentamientos, se despidió de Fran Maira diciendo que se quedaba con lo mejor de su amistad. Ella le comentó: “Afuera verás que siempre fui una niña buena. Pero, por mí, feliz de verte afuera. Te darás cuenta que nuestra relación fue muy real y genuina”.